خلطتي السحرية ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها وإنسي انها تكش أو تفك منك كفتة الحاتي بكل أسرارها

طريقة عمل كفتة الحاتي من اسهل الطرق التي يمكن إعداد الطعام بها وذلك لأن الكفتة لا تحتاج إلى كثير من الخطوات ولكن في نفس الوقت هي لذيذة وتعد من الأطباق الرئيسية التي ‏لا يستغنى عنها أبدا اثناء المناسبات الكبيرة والعزائم الكبيرة والتجمعات ‏في جميع الأشياء نجد طبق الكفتة المشوية اللذيذ يزين السفرة ومن خلال هذا ‏المقال سنتحدث في تحديد عن طريقة إعداد كفتة الحاتي وهي أحد أنواع الكفر الذي لا الذي يتم اعدادها باستخدام اللحم المفروم الخاص بالخروف ‏ونتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الكفتة الحاتي.

مكونات طريقة عمل كفتة الحاتي بكل اسرارها

‏

فيما يلي نتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الكفتة الحاتي ‏بطريقة مميزة وحتى يكون لها طعم لذيذ مختلف نحتاج إلى هذه المكونات حتى تكون الكفتة متماسك ولذيذة وفيما يلي نتحدث عن جميع هذه المكونات وهذه المكونات هي:

1\2‬ كيلو من اللحم المفروم الطازج ‬

بيضة كيس

باكنج بودر

ملعقة من الدقيق

علبة من الزبادي

حزمة من الكزبرة المفرومة

بصلة مفرومة

ملعقة ملح

ملعقة فلفل أسود

طريقة عمل كفتة الحاتي بكل اسرارها

‏

فيما يلي نتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إداد كفتة الحاتي في وقت قياسي وهذه الخطوات هي:

‏