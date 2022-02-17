ملعقتي السحرية ضعيها على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت نهائياً

البطاطس المقلية، من الممكن أن تقومي بالتحضير لوصفة مميزة من البطاطس المقلية من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة، وتلك المكونات تعطي أفضل طعم للبطاطس المقلية، والتي يتم تحضيرها بطريقة مميزة وصحية ومن دون استعمال المزيد من الزيوت، حيث أن الاستعانة بالزيوت الغزيرة في القلي للبطاطس يعد من أخطر الأمور التي من الممكن أن تؤدي للكثير من المشكلات الصحية، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصل على أهم المعلومات عن أفضل كريقة تساعد كل ربة بيت على أن تقوم بعمل أفضل الأنواع من وجبات البطاطس المقلية الميزة، والتي يفضل تناولها الكبار والصغار، وسنوضح كيفية قليها وبدون أن تستخدمي أي قطرة زيت.

مكونات قلي البطاطس بدون زيوت

البطاطس من بين أهم أنواع الخضار التي من الممكن أن يتم تحضيرها وبمنتهى السهولة وعمل العديد من الوصفات منها، ومن أهم ما يمكن استعماله لعمل تلك الوصفة ما سنقوم بعرضه من خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة، حيث تعتبر وصفة صحية من البطاطس المقلية من بين أهم وأفضل ما يمكن الاستعانة به كوصفة صحية من المهم تناولها للحصول على قدر عالي من الطاقة كما تعد من بين أهم الوجبات المشبعة، والتي من الممكن أن يتم تحضيرها بالاعتماد على المكونات الآتية، من أهم المكونات التي من الممكن لربة المنزل أن تحتاجها لعمل البطاطس المقلية ما يلي:

كمية ملائمة من خضار البطاطس.

توابل مشكلة.

ملح وفلفل ناعم.

القليل م جوزة الطيب.

رشة من البابريكا.

ربع كوب نشا.

ربع كوب من الدقيق.

ربع ملعقة من البيكينج بودر.

طريقة قلي البطاطس بدون زيوت

أفضل الطرق التي من خلالها من الممكن أن يتم عمل البطاطس المقلية الصحية ما يلي