أقوى كيراتين منزلي لفرد وتنعيم شعرك بهذه الطريقة لن تصدقي النتيجة

هل تبحثين عن طريقة لصنع الكيراتين الطبيعي للشعر في المنزل بعيدًا عن الكيماويات، لذا أكملي معنا المقال لتتعلمي كيفية صنع الكيراتين الطبيعي للشعر في المنزل والنصائح الهامة، حيث يعد الكيراتين هو نوع من البروتينات التي تتكون منها الشعر والجلد والأظافر ويوجد أيضًا في الأعضاء الداخلية والغدد، نظرًا لأن الكيراتين هو بروتين أساسي لبنية الشعر، يعتقد بعض الناس أن مكملات الكيراتين ومنتجاته وعلاجاته يمكن أن تساعد في تقوية الشعر وجعله أكثر صحة، وفيما يلي نذكر طرق صنع اقوى كيراتين لفرد الشعر في المنزل بعيدًا عن الكيماويات، تابعوا معنا.

أقوى كيراتين لفرد الشعر في المنزل

نعرض لكم الآن طريقة ومكونات صنع كيراتين طبيعي للشعر بالخميرة الفورية، هي كالتالي:

المكونات:

1 كيس خميرة فورية.

2 بيضة.

2 ملعقتان كبيرتان من النشا.

3 ملاعق كبيرة خل التفاح.

طريقة التحضير:

تمزج المكونات جيداً مع بعض في وعاء عميق وتترك لمدة 10 دقائق.

ثم يتم توزيعها بالتساوي على شعرك، بعد ذلك ضعي غطاء بلاستيكي واتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة على الأقل.

ثم يتم شطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو والبلسم وصففي شعرك بلطف وستلاحظين نتائج فورية.

كيراتين طبيعي للشعر بالبيض

المكونات

2 بياض البيض.

5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقتان صغيرتان من زيت اللوز.

2 ملعقتان صغيرة من زيت الخروع.

1 ملعقة صغيرة لكل من زيت اللافندر وزيت الياسمين.

طريقة التحضير