أسهل الوصفات لعمل جميع أنواع شاورما الدجاج واللحم في المنزل وسر تتبيلة الشاورما السورية

أسهل طريقة لعمل شاورما الدجاج واللحم علي طريقة المطاعم السورية بخطوات سهلة وبسيطة ومكونات متاحة فكل منزل، تعد الشاورما بجميع أنواعها سواء كانت باللحم أو بالدجاج فهي محببه لدي الجميع ويقومون بشرائها بكثرة من الخارج، لذلك سوف نتعرف بوصفات سهلة وبسيطة علي طريقة تحضيرها بنفسنا في المنزل مثل المطاعم بالضبط.

شاورما الدجاج

سنتعرف علي أفضل طريقة لعمل شاورما الدجاج السورية في المنزل في الخطوات التالية:

اولا سوف نحضر 6 قطع من صدور الدجاج المخلية ثم نقوم بعد ذلك بتقطيعها علي هيئة شرائح متوسطة الحجم.

نضع بعد ذلك علي الدجاج كل من كوب من الزبادي ونصف كوب من عصير الليمون وربع كوب من زيت الزيتون.

نضيف أيضا ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ونصف ملعقة صغيرة من الملح مع وضع ملعقة كبيرة من بهارات الشاورما.

نقوم بعد ذلك بتقليب المكونات مع بعضهم البعض جيدا ثم وضعها في الثلاجة لمدة يوم كامل حتي يصبح طعم الدجاج أفضل.

نحضر بعد ذلك المقلاة ونضع فيها ملعقتين من الزيت النباتي ثم نضع الدجاج بالتتبيلة ونقوم بتقليبه حتي ينضج.

شاورما اللحم

في البداية سوف نتعرف اولا علي المكونات التي سوف نحتاج إليها لإعداد شاورما اللحم علي الطريقة السورية وتلك المكونات هي مايلي:

نصف كيلو من شرائح اللحم الرفيعة المقطعة

ثلاث فصوص من الثوم المفروم

كوب من الزبادي الطازج

ربع كوب من الخل الأبيض

بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح

ملعقتين صغيرتين من بهارات اللحمة

ثمرة واحدة من الطماطم مقطعة شرائح

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من الملح

طريقة عمل الشورمة السورية

بعد أن قمنا بالتعرف علي المكونات وقمنا بإحضارها سنتعرف فيما يلي علي طريقة التتبيلة والإعداد في الخطوات السهلة الأتية: