نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق تثبيت المكياج حافظي على مكياجك ثابت لفترات طويلة بخطوات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق تثبيت المكياج ، أغلب النساء لا تمتلك وقتًا طويلًا لتطبيق المكياج، فدومًا تقوم بتطبيقه في الصباح فقط، وتتمنى أن يظل ثابتًا طوال اليوم، خاصةً وإن كانت تعمل، فلا تستطيع أن تذهب في منتصف اليوم لضبط المكياج، لذا تبحث دومًا على طرق تثبيت المكياج لفترات طويلة، وقد يكون هذا الأمر هو حلم كل امرأة أن تبدو جميلة بمكياج ثابت، لذا قررنا اليوم أن نساعدك في معرفة ما هي طرق أفضل الطرق لتثبيت المكياج في كل الأوقات وبخطوات بسيطة.

طرق تثبيت المكياج

هل تعلمي سيدتي الجميلة أن طرق تثبيت المكياج لفترات طويلة، هي نفسها الطرق التي ستساعدك في الحفاظ على بشرتك، وقبل أن نقدم لكِ سيدتي طرق ثبات المكياج لمدة أطول، سنقدم لكِ أهم النصائح التي يجب إتباعها من أجل الحفاظ على شكل مكياجك:-

احرصي دومًا على تطبيق التقشير بشكل أسبوعي للتخلص من الرواسب والأوساخ بالبشرة، والزيوت التي تتسبب في عدم ثبات المكياج، ويفضل استخدام مواد التقشير الطبيعية مثل القهوة والسكر.

طبقي المرطب الآمن على بشرة الوجه والأنف، وتركه حتى تمتصه تمامًا لمدة تزيد عن 5 دقائق.

اختاري منتجات تجميل مناسبة لنوع بشرتك خاصًة إذا كانت بشرتك دهنية أو مختلطة.

لتثبيت أحمر الخدود طبقي القليل من أحمر الشفاه على الخدين ثم مرري الفرشاة على الجانبين، واسعدي نفسك بشكل جمالي يدوم لساعات طويلة.

اختاري الماسكارا المقاومة للماء، واستخدمي ايلاينر سائل وتطبيقه على بودرة الجفون للعيون من أجل الحصول على مكياج عيون مناسب.

طرق مفيدة لتثبيت المكياج

وبعد أن تعرفنا على النصائح التي يجب إتباعها من أجل ثبات المكياج لفترات طويلة.

الآن سنتعرف سويًا على الطرق التي ستساعد في جعل المكياج يدوم بشكل جمالى وانيق:-

بودرة الأطفال

تستخدم بودرة الأطفال في جعل بشرة الوجه ناعمة، وهي تناسب بوجه خاص صاحبات البشرة الدهنية في ثبات منتجات التجميل.

لذا أصبحت منتج أساسي لثبات المكياج بهذه الطريقة:-

يتم تطبيق بودرة الأطفال على كريم الأساس عن طريق رشها وتوزيعها بالفرشاة.

ستساعد البودرة في تنظيف البشرة من الدهون الزائدة، والرطوبة، لذا يجب الاستعانة بها من أجل ثبات المكياج لمدة أطول.

ماء الورد

قابض للمسام، كما أن له قدرة كبيرة في تنظيف المسام، لذا يعتبر مكون أساسي لتنظيف الوجه من آثار المكياج المتراكمة به مما يكسب البشرة ملمس ناعم.

ومن ضمن فوائده العظيمة التي جعلت خبراء التجميل يوصون باستخدامه دومًا هو تثبيت المكياج بماء الورد بهذه الطريقة:-