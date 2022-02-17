نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكيكة اليومية بالفانيليا بمكونات بسيطة وطريقة تحضير سهلة للغاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكيكة اليومية بالفانيليا ، تتميز بمكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت، كما أنها لا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة مثل صوص النوتيلا أو صوص الفانيليا.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكيكة اليومية بالفانيليا.

مكونات الكيكة اليومية بالفانيليا

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة وليست مكلفة ومكوناتها كالتالي:

ملعقة من الفانيليا السائلة.

عدد ٤ بيضات.

كوب من سكر.

كوب من الحليب.

ثلاث أرباع كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل.

ظرف كريم كراميل بودرة أو ٧٠ جرام.

كوبين وربع من الدقيق.

٢ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكيكة اليومية بالفانيليا وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بضرب كلا من الفانيليا والسكر والبيض جيدا مع بعضهم البعض بواسطة المضرب الكهربائي إلي أن يتضاعف حجم الخليط.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة كوب الحليب والزيت والكريم كراميل البودرة وملعقة الخل للخليط ونقلب جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض.

ونستمر في التقليب حتى تمتزج جميع المكونات جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بخلط البيكنج بودر مع الدقيق ونضيفهم إلي بقية المكونات.

ونخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض بالمضرب اليدوي.

ثم بعد ذلك نقوم بصب خليط الكيك في صينية مدهونة بمادة دهنية.

ثم ندخل الصينية في الفرن على الرف الأوسط على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين ٣٥ و ٤٠ دقيقة وتكون النار مشتعلة من الأسفل فقط.

وفي آخر دقيقتين من المدة نقوم بإشعال الفرن من الأعلي حتي يتحمر وجه الكيكة.

ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة مثل صوص النوتيلا أو صوص الفانيليا.

طريقة عمل صوص الفانيليا

يمكن تزيين الكيك والعديد من الحلويات المختلفة بهذا الصوص، ويتكون صوص الفانيليا من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناته كالتالي:

ثلث كوب من السكر الأبيض.

كوبين من الكريمة السائلة.

ملعقة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي على طريقة تحضيره وهي كالتالي: