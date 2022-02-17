اعملي بسكويت الشوفان المقرمش الصحي بمقادير مظبوطة وبطريقة مضمونة وبطعم لذيذ

من ألذ المقرمشات التي يقبل على تناولها العديد من الناس خاصة الأطفال هي البسكويت لأن البسكويت من المقرمشات اللذيذة التي يمكننا تناولها في وجبات الإفطار مع الشاي والحليب وكذلك يمكننا تناوله كسناكس بين الوجبات وكذلك يمكننا تناوله في وجبات العشاء لأنه خفيف وسهل الهضم والإمتصاص على المعدة، وتوجد هناك العديد من الأنواع المختلفة من البسكويت ومنها بسكويت محشو بالكريمة ومحشو بالشيكولاتة ويوجد هناك أنواع أخرى من البسكويت ومنها بسكويت الشوفان الصحي، حيث يعتبر بسكويت الشوفان من أكثر أنواع البسكويت الصحي المستخدم في النظام الغذائي الصحي مع الرجيم لأنه يحتوي على كميات قليلة من السكريات على عكس باقي أنواع البسكويت الأخر، ونجد الغالبية العظمى من الناس عندما يرغبون بتناول البسكويت يقومون بشرائه من المحلات التجارية ونلاحظ عندما نقوم بتناول البسكويت من هذه المحلات نصاب بالعديد من الأمراض ويرجع السبب في ذلك هو إحتوائها على العديد من المواد الحافظة التي تعمل على إصابتنا بالعديد من الأمراض.

طريقة عمل بسكويت الشوفان

المكونات

ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب واحد ونصف من العسل.

كوب ونصف من الحليب السائل.

كوب واحد من الزيت النباتي.

نصف كوب من الشوفان.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

حبة واحدة من البيض.

طريقة تحضير بسكويت الشوفان