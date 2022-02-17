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عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتحضير كباب الحلة بالصوص البني اللذيذ احلى من المطاعم - ثقفني
كباب الحلة من أكثر الوجبات السريعة جداً التي يمكنك تحضيرها كوجبة غذاء مغذية جدًا و طعمه وهذا لأنه يتم تحضيرها بطريقة خاصة تختلف عن الطرق المعتادة، لهذا تعد من أكثر الوجبات الشهية جداً والمحببة لدى عدد كبير جداً من الأشخاص، كما أنها من الوجبات المغذية جدًا لأنه يتكون من اللحوم و الصوص البني اللذيذ ويمكن اضافة الخضروات مثل البطاطس و الجزر، ولهذا سنقدم لكم طريقة سهلة و سريعة في تحضير أحلى و أطعم و ألذ كباب حلة مثل المطاعم وسر الصوص البني.
مكونات كباب الحلة
تعد وصفة كباب الحلة من الوصفات السريعة و السهلة وهذا لأنها تتكون من مكونات بسيطة جدًا وهي:
- نصف كيلو من اللحم المقطع مكعبات متوسطة.
- 2 حبة من البصل كبيرة الحجم.
- حبة من الفلفل الأخضر أو الحار.
- 2 حبة من البطاطس المقطعة مكعبات متوسطة الحجم (اختياري).
- نصف كوب من الماء المغلي.
- معلقة كبيرة من السمن.
- ملح.
- فلفل أسود.
- ربع ملعقة صغيرة من القرفة.
- رشة من جوزة الطيب (اختياري)
طريقة تحضير كباب الحلة
- في البداية نقوم باحضار اللحم ويفضل أن تكون لحمه ضاني لكى تكون سريعة في التسوية.
- نقطع قطع اللحم إلى مكعبات متوسطة الحجم، ثم تقوم بتقطيع حبات البصل بعد التقشير إلي حلقات كبيرة.
- بعد ذلك نقوم بوضع حله او إناء كبير على نار متوسطة.
- نضيف بداخلها ملعقة السمن ونتركها حتى تذوب وتسخن ثم نضيف شرائح البصل.
- نقلبها مع السمن حتى يبدأ من يذبل البصل ويبدأ يأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك نقوم بوضع اللحمة المقطعة مكعبات ونقلبها مع البصل والسمن حتى يبدأ يتغير لون اللحمة ويصبح لونه بني.
- نشوح اللحم جيدًا ثم نضيف الفلفل الأخضر و البطاطس و التوابل من الفلفل الأسود و جوزة الطيب والقرفة ونقلبهم مع بعضهم جيدًا حتى يتجانس كافة المكونات.
- نقوم بتغطية كباب الحلة وتهدأ النار تماماً مثل الشمعة لكي ينزل الماء التي بداخلها.
- لابد من تقليب المكونات مع بعضها بين كل فترة والأخرى لكي لا تحترق المكونات.
- عندما يبدأ كباب الحلة ان تجف الماء نقوم بإضافة القليل من الماء المغلي بين كل الفترة و الأخرى.
- نتركها على نار هادئة حتى يتم تسوية اللحم.
- بعد ذلك نضيف الملح، لا تقومي بإضافة الملح في البداية لكي يتم تسوية اللحم بشكل أسرع.
- عندما يتم تسوية اللحم ارفعيها من على النار وقومي تقديمها ساخنة بجانب أرز بالشعرية وبالصحة والهنا.
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