أسهل طريقة لتحضير كباب الحلة بالصوص البني اللذيذ احلى من المطاعم

كباب الحلة من أكثر الوجبات السريعة جداً التي يمكنك تحضيرها كوجبة غذاء مغذية جدًا و طعمه وهذا لأنه يتم تحضيرها بطريقة خاصة تختلف عن الطرق المعتادة، لهذا تعد من أكثر الوجبات الشهية جداً والمحببة لدى عدد كبير جداً من الأشخاص، كما أنها من الوجبات المغذية جدًا لأنه يتكون من اللحوم و الصوص البني اللذيذ ويمكن اضافة الخضروات مثل البطاطس و الجزر، ولهذا سنقدم لكم طريقة سهلة و سريعة في تحضير أحلى و أطعم و ألذ كباب حلة مثل المطاعم وسر الصوص البني.

مكونات كباب الحلة

تعد وصفة كباب الحلة من الوصفات السريعة و السهلة وهذا لأنها تتكون من مكونات بسيطة جدًا وهي:

نصف كيلو من اللحم المقطع مكعبات متوسطة.

2 حبة من البصل كبيرة الحجم.

حبة من الفلفل الأخضر أو الحار.

2 حبة من البطاطس المقطعة مكعبات متوسطة الحجم (اختياري).

نصف كوب من الماء المغلي.

معلقة كبيرة من السمن.

ملح.

فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

رشة من جوزة الطيب (اختياري)

طريقة تحضير كباب الحلة