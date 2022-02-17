طريقة عمل الكشك الصعيدي بالأرز والفراخ والماظ

من أشهر الأكلات المصرية والتي تعتبر قديمة ولها مذاق خاص ومفضلة لدى البعض هو الكشك فهو له فوائد صحية عديدة وأيضا له مذاق رائع ويمكن تحضيره بخطوات سهلة وسريعة لتقديمه على الغداء ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة فيوجد كشك بالأرز والفراخ أو كشك صعيدي سوف نقوم بذكر الطرق لتحضيره بالمنزل.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع