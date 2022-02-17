طريقة دجاج مشوي بالبطاطس بالفرن علي طريقة المطاعم الشهيرة بأقل تكلفة

أسرع طريقة دجاج مشوي لذيذ في الفرن. في هذه الحالة ، حيث يعد الدجاج المشوي من الأطباق الرئيسية في كل دول العالم، ولكن تختلف الطرق حسب كلب بيت وكل ذوق عام وحسب ايضا كل دولة، حيث أن يرغب الكثير من تناول الدجاج المشوي مثل المطاعم فنحن قمنا بتوفير وصفة بسيطة، سيخرج الدجاج بهشاشة ذهبية مثل المطاعم الشهيرة، ولكن التكلفة في المنزل ستتكون أنظف وأرخص.

طريقة دجاج مشوي

لعمل التتبيلة الدجاج المشوي بالفرن نحتاج العديد من المكونات البسيطة ومن المأكد أنها تكون متوفرة داخل مطبخك والمكونات هي: دجاج وزن 2 كيلو جرام، 2 بطاطس متوسطة الحجم، نصف من البرتقال، ملعقتان كبيرتان العسل،4 فصوص ثوم، ملح وفلفل حسب الرغبة.

تتبيلة دجاج مشوي بالفرن

اولا نقوم بفرم الثوم والبرتقال جيدا.

ثم نضع الثوم والملح والفلفل بداخل الدجاجة.

ثم تأتي ملعقة العسل كبيرة، وستكون كافية لفرك الدجاج بالداخل. العسل هو المكون المثالي لتحميص الدجاج. إنه يحتوي على سر خاص في النكهة والمقرمش.

قبل خبز الدجاج في الفرن بـ 15 دقيقة، يمكنك دهن ظهر الدجاج بالعسل مرة أخرى، مما يجعل القشرة أكثر هشاشة وطعمًا.

ثم وضع عصير البرتقال عليها الذ يعمل علي توحيد الطعم بين جميع أجزاء الدجاجة.

دهن الدجاج

حان الوقت لتحضير صينية الخبز. قد يكون الفرن قد تم تسخينه مسبقًا في هذه المرحلة. ميزة أخرى لهذه الوصفة هي أنك لست بحاجة إلى الانتظار وقتًا إضافيًا حتى تتبيلها. على سبيل المثال، عندما نقوم بطهي أرجل أو أجنحة الدجاج بشكل منفصل، وينصح بتتبيل الطبق لمدة 40 دقيقة قبل إرساله إلى الفرن. وبالتالي، بعد تتبيلهما، سيصبح الدجاج والبطاطا أكثر مذاقًا.

تحضير الدجاج للشوي بالفرن

بعد ذلك، كرري عملية الانتشار. أول ثوم وفلفل. لا تنسى الملح. نحن نغطي بكثرة ليس فقط في الخارج، ولكن أيضًا تحت الأجنحة هذه نقطة مهمة.

افركي المكونات يتم استخدام نكهة البرتقال مع عصير النصف الآخر من البرتقال. ضعيها مباشرة على الدجاج ودهنها. بعد ذلك، ملعقة كبيرة من العسل، وتغطى جيدًا أيضًا.

لذا حان الوقت لإرسال طبقنا إلى الفرن. علي درجة حرارة 220 درجة.

بعد 30 دقيقة، قد تحترق الكفوف العلوية، وقد تضطر إلى خفض درجة الحرارة قليلاً.

قبل 5 دقائق من الطهي، يمكنك دهن الدجاج بالعسل. ح

الدجاج المشوي جاهز

نصيحة. تذكر أن تثقب الدجاج باستخدام عود أسنان أو شوكة (الجزء السميك) لترى ما إذا كان الدجاج قد نضج. إذا نزل الدم، فإن اللحم ليس جاهزًا بعد، ودعه يذبل حتى يصبح جاهزًا. استغرق الأمر مني 50 دقيقة لأفعل كل شيء. يمكنك الحصول على هذا الرقم من 40 دقيقة إلى 1 ساعة و 20 دقيقة. حسب الفرن