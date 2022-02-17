“حضريها بخبرة الشيفات” البسبوسة المكرملة بطريقة الشيف فاطمة  ابو حاتي

تعد البسبوسة من أشهى أنواع الحلويات فهي سهلة التحضير و حلوة المذاق ويوجد لها طرق عديدة منها البسبوسة العادية والبسبوسة بالقشطة والبسبوسة المكرملة وتعد الشيف فاطمة أبو حاتي من أروع الشيفات التي تعتمد الأمهات على وصفاتها في جميع أنواع الحلويات والأطعمة المختلفة حيث تبحث العديد من السيدات عن طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي في عمل البسبوسة المكرملة في المنزل دون الحاجة لشرائها من الخارج بأسعار مرتفعة وباهظة ومن خلال ذلك المقال سوف نشرح لكم طريقة عمل البسبوسة المكرملة بمكونات سهلة وبسيطة وطريقة تحضير في غاية الروعة فتابعونا

المكونات

نصف كيلو دقيق السميد

كوب لبن دافئ

كوب سمن على زيت

نصف كوب سكر

أربعة ملاعق جوز الهند

ملعقتان من العسل الأبيض

ملعقتان حليب بودرة

ملعقة فانيليا

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

رشة ملح

مقادير الشربات

كوب ونصف السكر

كوب ونصف ماء فاتر

ملعقة كبيرة سمنة بلدي

خطوات التحضير

نقوم بخلط المكونات السائلة في وعاء والاستمرار في الخفق حتى نحصل على خليط ذا ملمس ناعم

في وعاء آخر نقوم بوضع كل المكونات الجافة وتقليبها جيدًا ثم نقوم بإضافة الخليط السائل بالتدريج

نقوم بمزج الخليط الجاف مع الخليط السائل جيدا للحصول على عجينة ملمسها ناعم

نقوم بتشغيل الفرن على 180°

ثم نقوم بدهن صينية البسبوسة بالسمن ومن ثم إضافة عجينة البسبوسة الناعمة بها

نقوم بوضع الصينية في الفرن حوالي نصف ساعة حتى تمام النضج والحصول على اللون الذهبي

تجهيز الشربات

بعد إخراجها من الفرن نقوم بوضع الشربات على الصينية حتى تمتص البسبوسة الشربات تدريجيا

نقوم بإضافة الكراميل على الوجه

أصبحت البسبوسة المكرملة جاهزة للتقديم

طريقة تحضير الكراميل في البيت

المكونات

كوب من السكر

كوب كريمة مخفوقة سائلة

ربع كوب من الماء

ملعقتان من الزبدة

طريقة التحضير