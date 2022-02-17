أسرار وتكات عمل الزلابيا بكل سهولة وبأقل تكلفة بمذاق شهي مثل محلات الحلواني

يجب أن نشير في البداية أن أو الزلابية تعتبر من الحلويات التي لها شهرة عالية للغاية في جميع انحاء الوطن العربي ويتم تحضيرها بشكل كبير في بلاد الشام أيضا كما يجب أن نشير أن هناك بحث كبير للغاية من قبل العديد من ربات البيوت في الوقت الحالي عن طريقة عمل الزلابيا حيث تعتبر من الحلويات الشرقية التي لا تحتاج إلى العديد من المكونات بل معظمها موجودة في منزلك والخطوات الخاصة بها بسيطة للغاية، كما تعتبر من الحلويات الشهية للغاية واللذيذة والتي تنتشر في العديد من البلدان المختلفة التي يتم تسميتها بالعديد من الأسماء المختلفة، كما يجب الإشارة أن هذه الحلوى تأخذ وقت كبير في التحضير ولكن مكوناتها بسيطة للغاية وفي هذا المقال سوف نوضح لكم طرق مختلفة من أجل عملها وتحضيرها ايضا تابعوا معانا.

المقادير المطلوبة لتحضير الزلابية

يمكنكم عملها بكل سهولة في المنزل من خلال المقادير الآتية:

كوبان من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة فورية.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

خمس ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ماء حسب الحاجة.

طريقة تحضير الزلابية

يمكنكم تحضير الزلابية بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية:

ينخل الدقيق في وعاء.

أضيفي الخميرة الفورية والسكر والملح واخلطي المكونات الجافة.

أضيفي الزيت والزبدة واخلطي المكونات يدويًا لعمل خليط متفتت.

صب الماء تدريجيًا مع العجن بيديك باستمرار لمدة 10 دقائق.

نترك العجينة لمدة ساعة حتى ترتفع أو يتضاعف حجمها.

افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق في مستطيل بسمك 1 سم.

تشكل العجينة دوائر صغيرة.

رتبي الدوائر على صينية مطحون واتركيها تتخمر مرة أخرى لمدة 30 دقيقة.

ثم نقوم بتسخين الزيت الوفير في المقلاة.

تقلى كرات العجين حتى يصبح لونها بنيا ذهبيا.

اغمس الشرائح مباشرة في الشراب وقدمها.

مقادير الشربات

كيلوغرام من السكر.

كوب من الماء.

بضع قطرات من عصير الليمون حامض.

طريقة تحضير الشربات

يمكنكم عمل الشربات بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية: