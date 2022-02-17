نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة روسيه خطيرة لتبييض الوجه والرقبه في يومين فقط أسرع طريقة لتبييض الوجه في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف اليوم مع كل زوارنا اقوي وصفات طبيعية لتبييض الوجه والرقبه، من الملحوظ أن الرقبة تتراكم عليها طبقات الجلد الداكن بشكل بشع مما يجعلها أكثر إسمرارا من الوجه، وبالتالي تكون الرقبة بحاجة إلى وصفات تعمل على تفتيحها، وسنقدم لكم اليوم وصفات طبيعية تعمل على تبييض الوجه والرقبة.

أسرع طريقة لتبييض الوجه

وصفة الليمون:

نعلم جيدا أن الليمون من العناصر المفتوحة، والمنظفة للجلد، تزيل اي تصبغات أو بقع داكنة، ويستخدم الليمون في تفتيح اي منطقة بالجسم لذا نقدم لكم وصفة الليمون المدهشة لتفتيح الوجه والرقبة.

امزجي مقدار ملعقة صغيرة من عصير الليمون، تضاف لها ملعقة صغيرة من ماء الورد.

يخلط المزيج جيدا ويدهن به الوجه والرقبة، اتركيه طوال الليل، وقومي بغسله في اليوم الثاني بعد الاستيقاظ من النوم.

قومي بخلط عصير الليمون مع مسحوق الكركم، وطبقيه على الوجه والرقبة، ومن ثم اتركيه لمدة ربع ساعة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

طريقة عمل ماسك الشوفان لتفتيح الرقبه والوجه:

يستخدم الشوفان في الكثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد على حماية الجلد من الإسمرار والتقشف، فهو يحتوي على عناصر مفيدة للبشرة.

يتم إستخدام مطحون الشوفان في عمل الماسكات الطبيعية، وذلك من خلال الآتي:

أحضري مزيد من الشوفان وقومي بطحنه جيدا، ثم استخرجي لب الطماطم وقومي بخلطه مع الشوفان، استخدمي الخلطة على الوجه والرقبة، واتركيه لمدة ربع ساعة.

قومي بفرك الخليط من الرقبة والوجه عن طريق تذليل الأصابع والفرك المتكامل دائريا، للمساعدة على إزالة الجلد الميت، قومي بشطف الرقبة والوجه جيدا بالماء، استخدمي مرطب لترطيب الوجه والرقبة.

وصفة أخرى بإستخدام الشوفان:

اصنعي خليط الشوفان والحليب، أو الشوفان مع العسل.

طبقي الخليط على بشرتك جيدا، بما في ذلك الوجه والرقبة.

أتركي الخليط على الوجه والرقبة لمدة ربع ساعة.

اشطفي الوجه والرقبة جيدا.

مع المتابعة على تكرار الوصفة ستحصلي على رقبة خالية من السواد وبشرة فاتحة بدون بقع داكنة أو أي آثار للاسمرار.

تخلصي من سواد الوجه والرقبة بوصفة العسل الرهيبة

العسل الطبيعي يكون غنيا بمجموعة من العناصر المفيدة للجلد.

تساعد تلك العناصر على ترطيب البشرة، تنظيف البشرة، إزالة الجلد الميت، تقشير المواد والطبقات المتراكمة على البشرة، تغذية البشرة.