نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة روسيه خطيرة لتبييض الوجه والرقبه في يومين فقط أسرع طريقة لتبييض الوجه في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتعرف اليوم مع كل زوارنا اقوي وصفات طبيعية لتبييض الوجه والرقبه، من الملحوظ أن الرقبة تتراكم عليها طبقات الجلد الداكن بشكل بشع مما يجعلها أكثر إسمرارا من الوجه، وبالتالي تكون الرقبة بحاجة إلى وصفات تعمل على تفتيحها، وسنقدم لكم اليوم وصفات طبيعية تعمل على تبييض الوجه والرقبة.
أسرع طريقة لتبييض الوجه
وصفة الليمون:
نعلم جيدا أن الليمون من العناصر المفتوحة، والمنظفة للجلد، تزيل اي تصبغات أو بقع داكنة، ويستخدم الليمون في تفتيح اي منطقة بالجسم لذا نقدم لكم وصفة الليمون المدهشة لتفتيح الوجه والرقبة.
امزجي مقدار ملعقة صغيرة من عصير الليمون، تضاف لها ملعقة صغيرة من ماء الورد.
يخلط المزيج جيدا ويدهن به الوجه والرقبة، اتركيه طوال الليل، وقومي بغسله في اليوم الثاني بعد الاستيقاظ من النوم.
قومي بخلط عصير الليمون مع مسحوق الكركم، وطبقيه على الوجه والرقبة، ومن ثم اتركيه لمدة ربع ساعة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.
طريقة عمل ماسك الشوفان لتفتيح الرقبه والوجه:
يستخدم الشوفان في الكثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد على حماية الجلد من الإسمرار والتقشف، فهو يحتوي على عناصر مفيدة للبشرة.
يتم إستخدام مطحون الشوفان في عمل الماسكات الطبيعية، وذلك من خلال الآتي:
أحضري مزيد من الشوفان وقومي بطحنه جيدا، ثم استخرجي لب الطماطم وقومي بخلطه مع الشوفان، استخدمي الخلطة على الوجه والرقبة، واتركيه لمدة ربع ساعة.
قومي بفرك الخليط من الرقبة والوجه عن طريق تذليل الأصابع والفرك المتكامل دائريا، للمساعدة على إزالة الجلد الميت، قومي بشطف الرقبة والوجه جيدا بالماء، استخدمي مرطب لترطيب الوجه والرقبة.
وصفة أخرى بإستخدام الشوفان:
- اصنعي خليط الشوفان والحليب، أو الشوفان مع العسل.
- طبقي الخليط على بشرتك جيدا، بما في ذلك الوجه والرقبة.
- أتركي الخليط على الوجه والرقبة لمدة ربع ساعة.
- اشطفي الوجه والرقبة جيدا.
- مع المتابعة على تكرار الوصفة ستحصلي على رقبة خالية من السواد وبشرة فاتحة بدون بقع داكنة أو أي آثار للاسمرار.
تخلصي من سواد الوجه والرقبة بوصفة العسل الرهيبة
العسل الطبيعي يكون غنيا بمجموعة من العناصر المفيدة للجلد.
تساعد تلك العناصر على ترطيب البشرة، تنظيف البشرة، إزالة الجلد الميت، تقشير المواد والطبقات المتراكمة على البشرة، تغذية البشرة.
اقوي وصفة طبيعية لتفتيح البشرة
المكونات
- ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان.
- نصف ملعقة كبيرة العسل الطبيعي.
- بيضة واحدة.
طريقة تحضير الوصفة
ضعي كمية دقيق الشوفان، في وعاء واخفقي البيضة عليه وامزجيهم جيدا.
ثم ضعي فوقهم كمية العسل واخلطيهم مرة أخري.
وزعي الخليط على وجهك بالكامل وعلى الرقبه واليدين واتركيه لمدة 40 دقيقة، ثم يغسل بالماء لفاتر.
وصفة الزبادي لتفتيح الوجه
من اقوي الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة تدريجيا هي وصفة الزبادي مع الخيار التي تساعد بشكل كبير على نفاء وصفاء البشرة، فمن خلال خلط ملعقتان كبيرتان من الزبادي مع ملعقتان من الخيار المفروم ثم توزع جيدا على الوجه واليدين والرقبة وبعد مرور نصف ساعة يمكن غسل الوجه بالماء الفاتر. تلك الوصفة ينبغي الحفاظ على اتباعها مرة من كل أسبوع.
وصفه النشا تفتيح البشرة
في يومين تعددت فوائد مسحوق النشا للبشرة ومن اهمها تفتيح البشره تدريجيا وازاله البقع الداكنة والنمش من خلال خلط كمية من النشا مع ملعقتين من عصير الليمون ويوزع الخليط على البشرة والرقبة ويترك لمدة 20 دقيقة قبل إن يشطف بالماء الدافئ تكرر تلك الوصفة يوم وراء يوم الوصول الى النتيجة المرجوه.
وصفة الطماطم لتفتيح البشرة
تعد وصفة الطماطم مع النشا من أكثر الوصفات فاعلية التي تمنحك بشرة نقية بدون عيوب، حيث تعمل الطماطم مع النشا كماسك طبيعي لتبييض الوجه سريعا.
المكونات
- نصف حبة من الطماطم.
- ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.
الطريقة
- عليك بتوزيع كمية النشا على نصف حبة الطماطم.
- ثم يمسح بها الوجه بحركات دائريه.
- وتترك على البشرة لمدة نصف ساعة ثم يغسل الوجه بالماء الدفئ.