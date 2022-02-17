نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض فوري كريم طبيعي بمكونين فقط يشد و يبيض ويفتح البشرة 10 درجات اكثر ويجعلها مثل الكوريات في خمس دقايق فقط في المقال التالي
يعتبر خليط الارز والنشا أو مايعرف الكريم الكوري من أحسن الطرق التي تستطيع التغلب علي الاسمرار والتجاعيد كما يعمل على تفتيح البشرة مثل بشرة الكورين بيضاء وصافية ، كما أن يشتهر النشا بدخوله في خلطات البشرة والتي يدخل في مكوناتها الفازلين والكركم والحليب مما يساعد البشرة على التخلص من البقع الداكنه والخطوط الرفيعه وتبييض البشرة سريعا ، وبطريقة مضمونه كما أنها من الخلطات الطبيعية والتي تعد أمنه جدا على البشرة ولا تسبب اي اضرار للجلد يستحق التجربة .
مكونات كريم النشا والأرز الكوري لشد وتبييض البشرة فوري
جميع السيدات تبحث عن منتجات تجعلها اكثر رونقاً وشبابا . مما يجعل بشرتهم مشدودة خاليه من التجاعيد مهما تقدم بهم العمر ، لذا تذهب الي صالونات التجميل للبحث عن طرق تجعلها اصغر سنا ولكن دون جدوى فالمواد التي تستخدمها صالونات التجميل جميعها مضرة بالبشره والجلد وتعطي نتائج مؤقته . اليك هنا خلطة النشا والارز التي تجعل بشرتك اكثر بياضا وشبابا
النشا والأرز ليسا فقط للطعام ، فالنشا هو ما نستخدمه في صنع الحلويات والحمضيات. يتم تضمين النشا في جميع أنواع الأطعمة التي نحبها ، والأرز لا يستخدم فقط للحشوات والوصفات ، ولكن النشا والأرز لهما فوائد عديدة بالنسبة لنا. الجلد والجلد. من المعروف أن النشا يبيض البشرة على الفور ويزيل فرط التصبغ والبقع الداكنة. أما الأرز فله علاقة به. إنه مهم للبشرة مثل الماء ويمتزج بوضوح ونقاء لا مثيل لهما ، هذه هي مكوناته.
- ملعقتان من نشا الذرة
- 2 ملعقة من الارز المطحون
- ماء الورد أو ماء سلق الارز
طريقة أستعمال كريم النشا والارز الكوري:
- نقوم بسلق الارز حتى يلين ثم نصفيه، ثم نقوم بخلط كلا من النشا والارز وماء الورد ونقلبهم سويا حتى يكون قوام يشبه الكريم
- نقوم بغسل البشرة وتنظيفها جيدا ثم نقوم بوضع الكريم علي البشرة والرقبة والايدي
- ثم نقوم بترك الخليط على البشرة مدة نصف ساعة ، حتى يجف ويشطف بالماء الدافئ ، ثم نقوم بغلق مسام البشرة برش قليل من ماء الورد على البشرة.
- ونكرر هذا الماسك 3 مرات اسبوعيا ثم نستخدم مرطب للبشرة لترطبيها ويبفضل مرطب طبيعي
- احفظي باقي الخليط في معلب زجاجي نظيف وجاف مدة لا تتعدي 3 ايام
- كما ينصح بااستخدام هذا الماسك العرائس المقبلة على الزواج لانه يعطي تفتيح فوري وشد البشرة وصافية مشرقة .
مميزات كريم الارز الكوري مع النشا:
- يعمل على تفتيح البشرة من أول استعمال ، يقوم بالتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تظهر مبكرا كما تعمل على شد جلد البشرة مما يجعل خطوط البشرة تختفي مع استمرار استخدامه ، كما تعمل مياه الارز كتونر لترطيب البشره وتفتيحها كما تعمل على تنقية البشرة وشدها والتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة
- يعمل على نضارة البشرة وترطيبها ويعمل على تصفية البشرة من الحبوب والبقع الداكنه ويعمل على تفتيح البشرة ويوحد لونها في الارز يشتهر بذالك ونشا الارز خاصة يدخل في جميع وصفات تفتيح البشرة لما يوجد من ماده تعمل على تحفيز الكولاجين وتفتيح وتوحيد لون بشرتك
- كما يقوم بتحفيز الكولاجين وتجديد الخلايا والتخلص من البقع الداكنة وتقشير البشرة وجعلها كبشرة الاطفال . كما يعمل الكولاجين على الحفاظ على شباب البشره مما يجعلها صافيه بدون تجاعيد مهما طال بها الزمن وتقدم العمر.
- كما أنه بدون تكاليف وسهل التحضير والمكونات بسيطة وطبيعي لا يضر البشرة ، كما من المعروف ان الوصفات الطبيعية ليس بها ضرر للبشره ومتوفره في المنزل .
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