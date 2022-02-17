في دقيقتين.. اعملى أحلى هريسة شطة في البيت تدوم معاكي شهور وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل هريسة الشطة، يتشهى الكثير من الأشخاص تذوق الأطعمة الحارة المضاف إليها الشطة والفلفل الحار، وتزداد شعبية الطعام الحار فى مختلف الدول والشعوب مثل المطبخ الهندى الذي يشتهر بإعداد الوجبات الحارة، وأيضا المكسيك والسودان ومصر وغيرها من الدول إلا أن المصريين يتميزون بالإضافات الحارة ذات النكهة المميزة التي تختلف عن غيرها، وتعد هريسة الشطة إحدى الوصفات التي يشتهر بها المطبخ المصري لإضافتها على الكثير من الأطعمة مثل المكرونات والمحشي والكشرى والكبدة والسجق وغيرها، وهى من الوصفات التي يمكن إعدادها بخطوات بسيطة والاحتفاظ بها فى الثلاجة لعدة شهور لتتمكن ربة المنزل من استخدامها فى أي وقت يحتاج إليه، فتعرفي على طريقة إعداد هريسة الشطة وتنفيذها فى مطبخك بكل سهولة وبمكونات بسيطة للحصول على مذاق مميز للعديد من الوجبات.

طريقة عمل هريسة الشطة في البيت

مقادير هريسة الشطة:

نصف كيلو من الفلفل الأحمر الحار.

نصف كوب زيت.

10 فصوص ثوم.

نصف كوب خل.

نصف كوب عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة شطة.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة.

3 ملاعق كبيرة ملح.

خطوات تحضير هريسة الشطة في البيت وأحلى من الجاهزة