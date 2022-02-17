أفضل طريقة لعمل طاجن المكرونة بالدجاج والخضار في المنزل بخطوات سهلة

طاجن المكرونة بالدجاج والخضار من الوصفات السريعة والسهلة هي الطريقة المثلى لإطعام عائلتك طوال زحمة يومك، بل من أكثر الأطباق إبداعًا التي تعدها النساء وتحضرها بأشكال مختلفة ومتنوعة والجميع يرغب في تناول وجبة مشبعة ومفيدة ورائعة، حيث في بعض الأحيان الجميع يريد تناول وجبة عشاء خفيفة فتلك الأكلة مناسبة بشكل كبير لذلك الأمر وسنوضح لكم طريقة العمل بشكل سلس مكونات بسيطة، ولكن يمكنك فقط اتباع الخطوات الآتية بدقة لتحصلي على نتيجة مذهلة تابعونا لمعرفة المزيد.

أفضل طريقة لعمل طاجن المكرونة بالدجاج والخضار

المعكرونة.

زيت الزيتون.

الدجاج وخاصًة صدور دجاج.

التوابل من الملح والفلفل هي إضافة مثالية، يمكنك إضافة الثوم ومسحوق البصل أيضًا.

الفلفل الحلو مثالي لهذه المعكرونة.

البصل.

الثوم الطازج

الخل والليمون.

البقدونس هذا زينة اختيارية.

كيفية عمل طاجن المكرونة بالدجاج والخضار

يمكنك صنع طاجن المكرونة بالدجاج والخضار في المنزل مثل المحلات الكبرى وعلى قد الأيد ولكن عليك اتباع الخطوات الآتية وهي: