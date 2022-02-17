نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة لعمل طاجن المكرونة بالدجاج والخضار في المنزل بخطوات سهلة في المقال التالي
طاجن المكرونة بالدجاج والخضار من الوصفات السريعة والسهلة هي الطريقة المثلى لإطعام عائلتك طوال زحمة يومك، بل من أكثر الأطباق إبداعًا التي تعدها النساء وتحضرها بأشكال مختلفة ومتنوعة والجميع يرغب في تناول وجبة مشبعة ومفيدة ورائعة، حيث في بعض الأحيان الجميع يريد تناول وجبة عشاء خفيفة فتلك الأكلة مناسبة بشكل كبير لذلك الأمر وسنوضح لكم طريقة العمل بشكل سلس مكونات بسيطة، ولكن يمكنك فقط اتباع الخطوات الآتية بدقة لتحصلي على نتيجة مذهلة تابعونا لمعرفة المزيد.
أفضل طريقة لعمل طاجن المكرونة بالدجاج والخضار
- المعكرونة.
- زيت الزيتون.
- الدجاج وخاصًة صدور دجاج.
- التوابل من الملح والفلفل هي إضافة مثالية، يمكنك إضافة الثوم ومسحوق البصل أيضًا.
- الفلفل الحلو مثالي لهذه المعكرونة.
- البصل.
- الثوم الطازج
- الخل والليمون.
- البقدونس هذا زينة اختيارية.
كيفية عمل طاجن المكرونة بالدجاج والخضار
يمكنك صنع طاجن المكرونة بالدجاج والخضار في المنزل مثل المحلات الكبرى وعلى قد الأيد ولكن عليك اتباع الخطوات الآتية وهي:
- قم بطهي المعكرونة مسبقًا وتأكد من الاحتفاظ ببعض ماء المعكرونة عند تصفيتها.
- بعد ذلك، أضف جزءًا من زيت الزيتون إلى مقلاة على نار متوسط نتركه يسخن قليلاً ثم نضيف الدجاج بعد تقطيعه كما تريدي، ثم يرش بالملح والفلفل.
- بعد ذلك، أضيفي الفلفل والبصل في المقلاة واطهي كل شيء لمدة 4 إلى 7 دقائق، مما يمنح الفلفل والبصل وقتًا كافيًا ليتحول إلى اللون الأصفر مع الدجاج.
- قومي بإضافة الثوم واطهيه لمدة دقيقة واحدة أو حتى تفوح رائحة الثوم.
- بعد ذلك، أضيفي الخل وعصير الليمون وزيت الزيتون المتبقي ثم كوب عصير الطماطم، وملعقة كبيرة من صلصة الطماطم إلى المقلاة واستمر في الطهي لمدة عشرة دقائق مع تقليب المكونات معًا حتى يمتص البهارات، ثم نرفعها عن النار ونتركها جانباً حتى تبرد قليلاً.
- نحضر صينية فرن مناسبة ونضع طاجن المعكرونة وعليها الدجاج.
- نضع طاجن مكرونة الدجاج في الفرن الساخن ونتركه حتى ينضج تماما ويصبح وجهه أحمر، ثم أخرجيه من الفرن واتركيه يبرد لمدة دقائق معدودة.
- انقلي المزيج إلى وعاء تقديم كبير وأضيفي البقدونس وقدميه لضيوفك وعائلتك وبالهنا والشفا.
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