طريقة عمل الطحينة البيضاء في المنزل بقوام متماسك وبطعم شهي لذيذ

تعتبر الطحينة من المقبلات التي لا غنى عنها في المنزل ولا تخلو منها أي مائدة ويحب تناولها الكثير من الناس مع أكلات متعددة لكي تعطيه مذاق مميز ورائع مثل المشاوي وطبق الكبدة والبطاطا المقلية والفول والفتة واللحوم وغيرها من الأكلات وتحتوي الطحينة على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة إعدادها بجانب الأكل بمكونات سهلة وبسيطة، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيرها.

طريقة عمل الطحينة البيضاء في المنزل

ربع كيلو من السمسم المحمص

125 جرام من الدقيق

125 مللي من زيت الذرة

ربع ملعقة شاي صغيرة من الملح

طريقة عمل الطحينة في المنزل

نضع السمسم في صينية ونقوم بإزالة الشوائب الموجودة به.

نحضر طاسة ونضع بها السمسم على نار متوسطة ونقوم بتقليبه ويجب عدم استخدام الزيت نهائيا.

عند تغير لون السمسم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد.

ثم نضع السمسم في المطحنة الخاصة بالبهارات ونقوم بطحنه جيدا حتى يصبح السمسم ناعما ويصبح بودرة.

نضع السمسم المطحون في طبق عميق ونضيف إليه الدقيق ونقلبهم باستخدام ملعقة كبيرة جيدا حتى يتجانسوا معا.

ثم نضع السمسم مرة أخرى في المطحنة ونطحنها ثم نعيدها في الطبق مرة أخرى ونضيف إليها الملح والزيت بالتدريج ونقوم بالخفق بسرعة حتى تتكون لدينا الطحينة، وبالهنا والشفا.

مكونات تحضير سلطة الطحينة للمشويات

نصف كوب من الطحينة

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون

ربع كوب من الماء

نصف كوب من اللبن الرايب

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

طريقة تحضير سلطة الطحينة للمشويات

نحضر وعاء ونضع به الطحينة وعصير الليمون والماء واللبن الرايب والفلفل الأسود ونقلبهم جيدا بالمضرب اليدوي حتى نحصل على سائل ناعم بدون أي تكتلات.

ثم نضعها في أطباق التقديم ونقدمها مع الأكلات، وبألف هنا وشفا.

نصائح تحضير الطحينة