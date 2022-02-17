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عجينة 10 دقائق الحقيقية للفطائر وبيتزا عجينة متميزة ستكوني محترفة في صنع كل معجنات، عجينة العشر دقائق أو كما يطلق عليها عجينة 7 دقائق من أشهر أنواع العجائن سهلة التحضير وسريعة ومتميزة في بأنها تستخدم لأكثر من وصفة سواء البيتزا أو فطائر فيمكن استخدامها في عمل فطائر جبنة ومناقيش زعتر وبيتزا إيطالية بكافة أنواعها، كما يمكن أن تستخدم أيضا في عمل حشوات حلوة بالشوكولاته أو بالصوص الأبيض أو حتى حشوات فطائر الفاكه وسينابون لذا جئنا لكم بالوصفة الحقيقية لعمل عجينة 10 دقائق المثالية في كل وصفات وتتربع على عرش العجائن المختلفة بتميزها في كافة الوصفات والأكلات.
عجينة 10 دقائق الحقيقية المتميزة في بيتزا وفطائر
عجينة عشر دقائق يرجع سبب تسميتها بذلك إلى أن طريقة تحضيرها يقسم على قسمين المرحلة الأولى يوضع كمية من دقيق مع نصف مكونات ثم يوضع باقي دقيق في مرحلة الثانية وتخمير يكون لمدة 10 دقائق، أصبحت تلك طريقة معتمدة من جانب كل سيدات وإليكم طريقة عمل عجينة 10 عشر دقائق معتمدة من الكثير من سيدات والمحلات.
مكونات عجينة 10 دقائق بالتفصيل المجربه
- نحتاج إلى عدد 5 كوب من دقيق مخبوزات.
- ربع كوب من حليب البودرة.
- نصف كوب من زيت النباتي.
- عدد 2 كوب ماء دافئ للعجن.
- عدد 3 ملاعق كبيرة من سكر.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من خميرة فورية.
تحضير عجينة عشر دقائق 10 دقائق الأصلية
- بوعاء كبير يوضع خميرة فورية مع سكر مع الملح والماء الدافئ مع عدد 3 كوب من الطحين ويكون الدقيق منخول وتخلط جيدا مع بعضها البعض.
- تقلب أو تعجن مكونات جيدا وتوضع في وعاء عميق لمدة 10 دقائق بمكان دافئ، بعد عشر دقائق يضاف الزيت إلى خليط وتحرك مكونات معا.
- ثم ينخل باقي دقيق ويضاف إلى مزيج سابق مع حليب بودرة على دفعات أو بالتدريج حتى تنتهي من كل كمية لديكم وتتشكل معك عجينة طرية سهلة تشكيل.
- لا تحتاج العجينة إلى تخمير مرة أخرى ولكن بمجرد إضافة الدقيق مع حليب تكون بذلك جاهزة على استخدامها بطرق متعددة مختلفة على حسب رغبتك بعجينة 10 دقائق تجهز فطائر أو بيتزا متميزة.
- يمكنك صنع بيتزا أو فطائر سريعة بعجينة 10 دقائق الأصلية وستكون معك ناجحة جدا بشرط أن تعتمدي نفس طريقة ومكونات عمل العجينة في نفس خطوات.
- كما يمكنك تخزين العجين لحين استخدامها في المجمد وتأخذ تلك العجينة حوالي أسبوعين من تخزين لحين استخدامها وعندما تخرجيها من الثلاجة اتركيها لمدة 10 دقائق حتى تفك من تجميد وتعجن بمدة خمس دقائق أخرى حتى يسهل عليك استخدامها سواء كعجينة البيتزا أو فطائر.
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