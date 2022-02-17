عجينة 10 دقائق الحقيقية للفطائر وبيتزا عجينة متميزة ستكوني محترفة في صنع كل معجنات، عجينة العشر دقائق أو كما يطلق عليها عجينة 7 دقائق من أشهر أنواع العجائن سهلة التحضير وسريعة ومتميزة في بأنها تستخدم لأكثر من وصفة سواء البيتزا أو فطائر فيمكن استخدامها في عمل فطائر جبنة ومناقيش زعتر وبيتزا إيطالية بكافة أنواعها، كما يمكن أن تستخدم أيضا في عمل حشوات حلوة بالشوكولاته أو بالصوص الأبيض أو حتى حشوات فطائر الفاكه وسينابون لذا جئنا لكم بالوصفة الحقيقية لعمل عجينة 10 دقائق المثالية في كل وصفات وتتربع على عرش العجائن المختلفة بتميزها في كافة الوصفات والأكلات.

عجينة 10 دقائق الحقيقية المتميزة في بيتزا وفطائر

عجينة عشر دقائق يرجع سبب تسميتها بذلك إلى أن طريقة تحضيرها يقسم على قسمين المرحلة الأولى يوضع كمية من دقيق مع نصف مكونات ثم يوضع باقي دقيق في مرحلة الثانية وتخمير يكون لمدة 10 دقائق، أصبحت تلك طريقة معتمدة من جانب كل سيدات وإليكم طريقة عمل عجينة 10 عشر دقائق معتمدة من الكثير من سيدات والمحلات.

مكونات عجينة 10 دقائق بالتفصيل المجربه

نحتاج إلى عدد 5 كوب من دقيق مخبوزات. ربع كوب من حليب البودرة. نصف كوب من زيت النباتي. عدد 2 كوب ماء دافئ للعجن. عدد 3 ملاعق كبيرة من سكر. نصف ملعقة صغيرة من الملح. عدد 2 ملعقة كبيرة من خميرة فورية.

تحضير عجينة عشر دقائق 10 دقائق الأصلية