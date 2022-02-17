غداء سريع التحضير بطريقة سهلة وصحية واقتصادية وبمذاق روعة ومميز

غداء سريع التحضير ، من الوجبات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، وتصلح لوجبة الغداء، كما تتميز بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية أيضاً، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضاَ، فهي غير مكلفة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ومبتكر في نفس الوقت لأفراد أسرتهم، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة بطاطس مقلية بالخلطة السرية وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل غداء سريع التحضير بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات غداء سريع التحضير

يتكون غداء سريع التحضير من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

3 عجينة فيلو جاهزة.

4 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

500 جم صدور دجاج مقطع مكعبات صغيرة.

حبة بصلة متوسطة مفرومة ناعم.

3 قرون فلفل أخضر مفروم ناعم.

حبة فلفل أحمر مفروم ناعم.

2 حبة طماطم مفروم ناعم.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

كوب بسلة وجزر مفروم ناعم معلب.

ملعقة صغيرة من الملح.

فلفل أسود.

شطة.

كمون مطحون.

زعتر.

نصف كوب ماء.

بشاميل.

مقادير الوجه

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على غداء سريع التحضير بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها الزيت النباتي وصدور الدجاج، ثم نقلبهم، ثم نغطي المقلاة ونتركها حتى ينزل ماء الدجاج.

ثم نرفع الغطاء ونقلب باستمرار حتى يجف الماء.

ثم نضيف الفلفل الأحمر والأخضر والبصل ونقلب باستمرار قليلا.

بعد ذلك نغطي المقلاة ونتركها لمدة دقيقتين.

ثم نرفع الغطاء ونضيف الجزر والبسلة ونقلبهم قليلا.

ثم نضيف الطماطم ومعجون الطماطم والفلفل الأسود والملح والكمون المطحون والزعتر والشطة، ثم نقلب باستمرار قليلا.

بعد ذلك نضيف الماء ونغطي المقلاة ونتركها لمدة 5 دقائق.

ثم نرفع الغطاء ونقلب المكونات، ثم نرفع المقلاة من على النار ونترك الحشوة تبرد.

ثم نحضر عجائن الفيلو الجاهزة، ثم نقسمهم إلى قطع مستطيلة، ثم نطوي كل قطع نصفين.

بعد ذلك نضع فوق كل قطعة مقدار وفير من الحشوة، ثم نغلقها ونلفها مثل الرول.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نرص اللفائف في صينية، ثم نوزع فوقهم البشاميل.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 230 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونوزع على الوجه جبنة موزاريلا مبشورة.

ثم ندخل الصينية الفرن مرة ثانية على درجة حرارة 230 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة 15 دقيقة.

ثم نخرج الصينية من الفرن، ونقدم غداء سريع التحضير في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل معجون الطماطم

المكونات

طماطم (الكمية حسب الرغبة).

ملح (حسب كمية الطماطم).

طريقة التحضير