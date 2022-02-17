طريقة عمل كباب على الفحم بكل تكاته وأسرار تتبيله الحاتي الشهية

طريقة عمل كباب على الفحم ، عند التجمعات العائلية أو تجمعات الأصدقاء أول ما يخطر في بال المستضيف هو تقديم بعض المأكولات والمشروبات ولعل أسهل وجبة للمناسبات هي كباب اللحم علي الفحم، حيث تتميز تلك الوجبة بسرعة طهيها وسهولة طريقة الأعداد، ولكن البعض لا يعرف أن سر عمل كباب اللحم هو تتبيله الحاتي الرائعة التي تميزه بالمطاعم عن طريقته بالمنزل، واليوم من خلال موقع ثقفني سنقدم لكي سيدتي طريقة عمل كباب علي الفحم بخطوات مميزة مثل المطاعم الفاخرة.

طريقة عمل كباب علي الفحم

من أسرار أعداد كباب اللحم هو مزج مكوناته مع بعض البعض ولكن مزج المكونات ليس الوحيد ويجب اختيار مكونات معينة، فمن أسرار سرعة طهو الكباب هو أن تكون اللحمة طازجة ومرنة، ويتم فرمها جيداً مع إضافة بعض المكونات البسيطة والتي سوف نتحدث عنها بالتفصل، مع الالتزام بطريقة التحضير خطوة تلو الأخري.

مكونات كباب اللحم

كيلو ونصف من لحم الضان المفروم أو لحم البقر.

نص كيلوا من الدهن.

2 بصلة مفرومة جيداً.

2 فلفل أحمر حامي.

3 ملاعق كبيرة زبدة.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة متواجدة بمحلات العطارة.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة بهارات كباب جاهزة.

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حزمه من البقدونس المفروم جيداً.

طريقة التحضير