نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كباب على الفحم بكل تكاته وأسرار تتبيله الحاتي الشهية في المقال التالي
طريقة عمل كباب على الفحم ، عند التجمعات العائلية أو تجمعات الأصدقاء أول ما يخطر في بال المستضيف هو تقديم بعض المأكولات والمشروبات ولعل أسهل وجبة للمناسبات هي كباب اللحم علي الفحم، حيث تتميز تلك الوجبة بسرعة طهيها وسهولة طريقة الأعداد، ولكن البعض لا يعرف أن سر عمل كباب اللحم هو تتبيله الحاتي الرائعة التي تميزه بالمطاعم عن طريقته بالمنزل، واليوم من خلال موقع ثقفني سنقدم لكي سيدتي طريقة عمل كباب علي الفحم بخطوات مميزة مثل المطاعم الفاخرة.
طريقة عمل كباب علي الفحم
من أسرار أعداد كباب اللحم هو مزج مكوناته مع بعض البعض ولكن مزج المكونات ليس الوحيد ويجب اختيار مكونات معينة، فمن أسرار سرعة طهو الكباب هو أن تكون اللحمة طازجة ومرنة، ويتم فرمها جيداً مع إضافة بعض المكونات البسيطة والتي سوف نتحدث عنها بالتفصل، مع الالتزام بطريقة التحضير خطوة تلو الأخري.
مكونات كباب اللحم
- كيلو ونصف من لحم الضان المفروم أو لحم البقر.
- نص كيلوا من الدهن.
- 2 بصلة مفرومة جيداً.
- 2 فلفل أحمر حامي.
- 3 ملاعق كبيرة زبدة.
- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة متواجدة بمحلات العطارة.
- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- ملعقة كبيرة بهارات كباب جاهزة.
- نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- حزمه من البقدونس المفروم جيداً.
طريقة التحضير
- يجب أولاً وضع اللحم المفروم في بوله كبيرة ثم إضافة الدهن ويتم تقليبهم جيداً حتي يمتزج اللحم والدهن مع بعضهم البعض.
- نضع البهارات جميعها للحم ويتم تقليبهم جيداً لمدة 5 دقائق ونتأكد أن المكونات امتزجت جيداً.
- ضيفي البطل المفروم بعد تصفيته من الماء ويجب الاحتفاظ بماء البصل جانباً، ثم إضافة الثوم المفروم.
- بعض عجن المزيج نضعه بالثلاجة لمدة ربع ساعة علي الأقل، كما يمكنك تركة ساعة أو اكثر لضمان امتزاج البهارات مع اللحم.
- الآن ضعي اللحم في أسياخ الشوي ثم وضعها علي الشواية الكهربائية أو أدخاله الفرن تحت الشواية.
- بين الحين والأخر نضع من ماء البصل علي أسياخ اللحم.
- أثناء الشوي قومي بدهن الكباب بالقليل من الزبدة.
- اتركي الخليط الكباب ينضج ويجب أخراجه بعد تغير لونه في أناء التقديم.
- ويتم تقديمه مع العيش البلدي الساخن وبعض السلاطات اللذيذة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ