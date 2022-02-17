لذيذ وخفيف.. تارت البسكوت المطحون بدون دقيق وفاجئيهم على طريقة أفخم الكافيهات

كثيراً ما تحتاج الأمهات إلى عمل نوع من الحلويات اللذيذة السريع، حيث تعمل الحلويات على تدفئة الجسم، حيث العناصر الموجودة بها، ويعتبر تارت البسكوت من أفضل هذه الحلويات حيث أن هذه الوصفة سهلة وبسيطة وتحضيرها سريع، كما أنها غير مكلفة وذلك لتواجد البسكويت في أغلب منازلنا، وإليك الوصفة من خلال المقال.

تارت البسكوت

عليك بتحضير التارت بالبسكوت اللذيذ المكون من نوع البسكويت المفضل لديك، وذلك من خلال اتباع طريقة كيكة البسكوت التالية:

المكونات

ستة أكياس من البسكويت السادة المفضل لديك.

كوب من زيت الذرة أو زيت عباد الشمس.

كوب كبير من السكر الأبيض الناعم.

عدد 2 كيس من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب كبير من اللبن الحليب.

خمسة حبات من البيض الأحمر بدرجة حرارة الغرفة.

كمية من الزبدة.

كوب من الكريم شانتيه الخام.

ربع كوب لبن حليب مثلج.

تارت البسكويت البارد

اولا ضعي حبات البيض في بولة عميقة، ثم أضيفي إليها الفانيليا.

أضيفي إليها الفانيليا. بعد ذلك استخدمي المضرب الكهربائي في الخفق جيداً.

ثم ضعي كمية السكر، واخفقي جيداً حتى يصبح لون الخليط أبيض.

بعد ذلك أضيفي اللبن الحليب الدافئ، وأكملي الخفق.

ثم قومي بوضع البسكويت السادة في المطحنة، واطحنيه حتى يصبح مثل البودرة.

بعد ذلك أضيفي إليه الزبدة، وقلبيهم معاً.

ثم قومي بوضع البيكنج بودر مع الخليط.

بعد ذلك قومي بوضع الخليط السائل مع الخليط الجاف، وامزجيهم حتى الحصول على عجينة خشنة.

ثم استخدمي صينية التارت سهلة الفتح، و غلفيها بورق الزبدة.

غلفيها بورق الزبدة. بعد ذلك قومي بوضع الخليط في الصينية، وسخني الفرن جيداً.

ثم ضعي الصينية في الفرن وانتظري لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك أخرجيها، ثم اتركيها تبرد تماماً.

ثم قومي بتجهيز الكريم شانتيه، وذلك بوضع كوب من الكريم شانتيه الخام، وأضيفي إليه ربع كوب من اللبن المثلج، بعد ذلك ضعي معهم كمية السكر، واخفقي جيداً، ثم ضعيه في الثلاجة.

بعد ذلك ضعي معهم كمية السكر، واخفقي جيداً، ثم ضعيه في الثلاجة. بعد أن يبرد التارت نهائياً زينيه باستخدام الكريم شانتيه الذي قمتي بتحضيره.

يمكنك وضع المزيد من الفواكه المقطعة على الوجه.

بعد ذلك قطعي التارت بالبسكويت إلى مثلثات.

ثم قدميه مع كوب من الشاي الساخن او الكاكاو.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض طريقة عمل تارت البسكوت الخفيف والسهل أيضاً، ستجدي أن كل المكونات موجودة لديك في مطبخك، عليك بتحضيره كوجبة تحلية، أو كوجبة إفطار لذيذة، كما يمكنك تقديمه إلى ضيوفك في الحفلات.