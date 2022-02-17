نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تناولوا هذه الأعشاب مرة باليوم لحل مشاكل النسيان وعدم التركيز والتشتت في المقال التالي

عمر شويل - جدة المخ أهم جهاز في جسم الإنسان لأنه يعتبر وحدة العمل المركزية وذلك لتنشيط المخ والذاكرة واستخدام الاعشاب الطبيعية علاج النسيان وقلة التركيز، خاصة أثناء فترة الإمتحانات لأن الكثير من الأشخاص يتعرضون إلى قلة التركيز والنسيان بصورة كبيرة، وجود ضغط على المخ ويوجد الكثير من الأعشاب التي يتم استخدامها لزيادة التركيز مثل الزعتر والريحان وحصل اللبان والمرمرية.

أعشاب تعمل على تقوية الذاكرة

الزعتر

حيث ان الزعتر مفيد جدا في عملية تقوية الذاكرة لأنه يحتوي على الكثير من الزيوت المتطايرة وهذه الزيوت تعمل على زيادة الأحماض الدهنية أوميغا 3 أيضاً وهذه الأحماض تحمي الدماغ من التدهور الذي يرتبط بتقدم العمر أو الخرف كما تساعد في تقوية الذاكرة.

الريحان

الريحان عشب قوي جدا يتم استخدامه بسبب الخصائص الطبية الكثيرة كما يحتوي أيضاً على زيوت عطرية مثل التربين والفلافونويد وغيرها من الزيوت الأخرى.

تعمل عشبة الريحان على علاج تلف الدماغ بسبب قلة الدورة الدموية في الدماغ، ويساعد أيضاً من تقليل حدة التوتر وينصح الكثير من الأطباء باستخدام زيت الريحان لتعزيز التركيز والذاكرة.

المرمرية

تمنع المرمرية من تلف الجذور المحور الموجودة في المخ كما تمتلك الكثير من مضادات الأكسدة التي تمنع ظهور الشيخوخة وتحمي الدماغ من مرض الزهايمر.

أسباب ضعف الذاكرة