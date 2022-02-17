طريقة عمل الفطائر المقلية بالعسل المورقة بطعم أحلى من الأنواع الجاهزة

طريقة عمل الفطائر المقلية بالعسل التي تتميز بالمذاق الرائع، كما أن يفضلها كثير من الناس وذلك بسبب طعمها المسكر ويعشقون تناولها في معظم الأوقات، وهي تتم في أي وقت ممكن وبسرعة فائقة ولا تتطلب مجهود كبير مثل باقي أنواع الحلويات الأخرى، وطريقة تجهيزها تكون سهلة أيضاً على كل ربة منزل أو سيدة عاملة أو أى شخص مبتدئ في عالم الطبخ، والآن سوف نتحدث على مكونات عمل الفطائر المقلية بالعسل من خلال هذا الموضوع والتعرف على خطوات عملها بكل وضوح عبر موقع ثقفني الإخباري.

مكونات عمل الفطائر المقلية بالعسل

تعتبر الفطائر المقلية بالعسل الممتعة من أشهى أنواع المعجنات المسكرة التي تتكون من مكونات قليلة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٣ أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من السمنة المذابة.

رشة صغيرة من الملح.

كوب من الحليب السائل.

حبة من البيض.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة من الفانيليا.

عسل نحل ( عسل أبيض ) للتقديم.

ماء دافئ للعجن.

زيت للقلي.

طريقة إعداد الفطائر

سوف نتعرف بالتفصيل على طريقة إعداد هذه الفطائر بخطوات سهلة للغاية فهيا بنا نتعرف على الطريقة وهي كما يلي:-

نقوم بإذابة الخميرة الفورية والسكر في نصف كوب من الماء ونتركها حتى تتفاعل لمدة ١٠ دقائق. ثم ننخل كمية الدقيق في وعاء العجن ونقلب به الملح ونضيف عليه البيضة والسمنة المذابة والفانيليا. نقلب المكونات مع بعض جيداً ثم نسكب عليهم خليط الخميرة والحليب ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية. بعد ذلك نغطي الإناء ونتركه في مكان دافئ حتى ترتاح العجينة ويتضاعف حجمها. نقسم العجينة على شكل كرات صغيرة الحجم ونتركها ترتاح. ثم نفرد الكرات بالنشابة ونتركها ترتاح مرة أخرى ثم نفردها مرة أخرى حتى تصبح رقيقة. بعد ذلك نقلي هذه الفطائر في مقلاة بها زيت على نار متوسطة الحرارة. نقلب الفطائر حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي من الجانبين ثم نضعها على مناديل المطبخ ثم نرش عليها العسل الأبيض ونقدمها بالهنا والشفا للجميع.

فوائد تناول عسل النحل

سوف نتحدث على بعض من فوائد تناول عسل النحل وهي كما يلي:-