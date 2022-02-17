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عمر شويل - جدة بالخطوات البسيطة والسهلة طريقة عمل كيكة البسبوسة مثل أشهر محلات الحلويات - ثقفني
تعد كيكة البسبوسة واحدة من أشهر وأفضل الحلويات الشرقية، كما أنها تعد مناسبة تماماً جداً للتقديم في الأعياد أو المناسبات السعيدة، وكيكة البسبوسة شعبية جداً وهي ذات طعم لذيذ وشهي، كما أن الصغار والكبار يعشقون كيكة البسبوسة وتناولها باستمرار، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم أشهر وأسهل طريقة لعمل كيكة البسبوسة في وقت قصير لا يتطلب منكِ أي مجهود أو وقت إطلاقاً.
مكونات عمل كيكة البسبوسة
- 2 كوب من الدقيق المخصص للحلويات.
- واحد كوب من السميد.
- كوب من اللبن الزبادي.
- واحد كوب من السكر.
- كوب واحد من الزيت.
- سوف نحتاج إلى ملعقة صغيرة خل.
- رشة ملح صغيرة.
- رشة من الفانيليا.
- عدد 4 بيضات.
- 2 ملعقة من البيكنج بودر.
- كمية من جوز الهند، مكسرات.
- مقدار كوب من الشربات.
- كمية مناسبة من بشر البرتقال.
مكونات عمل الشربات
- واحد كوب من الماء.
- 2 كوب سكر.
- ملعقة من عصير الليمون.
طريقة عمل الشربات
- نقوم بوضع كاف المكونات داخل اناء على النار
- يتم التقليب جيداً، وذلك حتى يذوب السكر، وبعد الوصول إلى الغليان، نضع عصير الليمون.
- يترك الخليط فوق النار، وذلك حتى يصبح القوام ثقيل، ثم يترك جانباً حتى يهدأ.
طريقة إعداد كيكة البسبوسة
- نضع البيض والفانيلا والسكر بداخل الخلاط الكهربي، وعندما تمتزج كافة المكونات بشكل جيد، نقوم بوضع بشر البرتقال.
- يتم وضع الخل، ثم تخلط جميع المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد.
- بداخل وعاء نظيف، نقوم بوضع الدقيق المنخول وكذلك نضيف البيكنج باودر.
- نقوم بوضع السميد وكذلك المكسرات وجوز الهند، يتم التقليب الجيد لكافة المكونات، وذلك باستخدام بالمضرب اليدوي.
- نضيف البيض إلى الخليط مع التقليب مرة أخرى وذلك حتى تتجانس كافة المكونات.
- داخل صينية مدهونة الزيت نضع بها القليل من الدقيق، ثم نضع الخليط بها.
- توضع في الفرن على درجة حرارة 180، ثم تخبز لمدة حوالي ٣٠ أو ٤٥ دقيقة.
- تخرج من الفرن، ويوضع الشربات فوقها، وتغطى على الفور، حتى تكون هشة وطرية.
- بعد أن تبرد بشكل تام، يتم تقطيعها إلى شرائح أو مربعات، ثم تزين بالمكسرات وجوز الهند.
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