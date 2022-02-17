أحلى وألذ وأشهى المخبوزات الباتيه بالمنزل للفطار أو العشاء

يعتبر الباتيه من المعجنات الفرنسية المشهورة التي يمكن أن تناولها كوجبة في الفطور أو تصبيرة بين الوجبتين أو في العشاء ومكوناته سهلة وبسيطة غير مكلفة ويحبه الكبار والصغار ويتميز بطعمه اللذيذ والشهي ويمكن أن يقدم كوجبة حلو أو حادق ويحتوي الباتيه على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة ويمكن حشوه بأكثر من حشو مختلف ويبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تحضيره، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة عمل الباتيه الشهي.

مكونات عمل الباتيه في المنزل

ثلاثة أكواب من الدقيق

ملعقتان صغيرتان من السكر

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

ملعقة كبيرة من اللبن البورد

ملعقة صغيرة من الخل

بيضة واحدة

نصف ملعقة صغيرة من الملح

كوب من اللبن الدافئ

ملعقتان كبيرتان من الزبدة

طريقة عمل الباتيه في المنزل