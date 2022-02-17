نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرات لقيمات القاضي أسرع حلويات عوامات خفيفة بعجينة النشا في المقال التالي
كرات لقيمات مقرمشة عوامات لقيمات القاضي بالنشا، الحلويات السريعة عندما تعد بطريقة صحيحة تكون رائعة الشكل والطعم، حلويات لذيذة سريعة تكفي كل أفراد أسرتك بمكونات بسيطة إقتصادية تنطبق تلك الصفات على حلى لقيمات القاضي عوامات تركي وأغلب الدول العربية تعرف تلك الحلى الشعبي الذي يباع في محلات الحلواني بكثرة لما لها من مذاق حلو مقرمش فتأخذ اللقيمات عادة شكل كرات الذهبية المقرمشة من الخارج وطرية وهشة من الداخل، تحضير لقيمات القاضي كرات العوامات طريقتها بسيطة جدا ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو الجهد، وتكون جاهزة اللقيمات خلال نصف ساعة فقط، فهي حلى سريع سهل ولا يحتاج إلى خبرة لتنفيذه فتعرفوا معنا على طريقة عمل حلى لقيمات القاضي عوامات سورية سهلة وسريعة.
كرات لقيمات القاضي عوامات تركي مقرمشة
تعد اللقيمات عن طريق تجهيز عجينة لينة القوام شبة سائلة تكون انسيابيه تختلف عجينة لقيمات عن انواع معجنات الأخرى سنوضح لكم ذلك بالتفصيل بالشكوى التالية لعمل أشهى وألذ لقيمات مقرمشة بالنشا لتكون ناجحة معك بنسبة 100%.
مكونات عجينة لقيمات القاضي
- كوب من دقيق الأبيض.
- عدد 2 ملعقة صغيرة من النشا الأبيض.
- 3/4 كوب من الماء.
- عدد 2 ملعقة صغيرة من خميرة فورية حبيبات.
- 1/4 ملعقة صغيرة من بيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من زيت.
- تحضير سيرب قطر شيرة لقيمات القاضي
- كوب ونصف من الماء.
- كوب من السكر الأبيض.
- رشة صغيرة من ملح الليمون.
- أو ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.
تحضير لقيمات القاضي عوامات سوري بعجينة حقيقية
- لتحضير عجينة لقيمات القاضي ضعي نصف كوب من الماء الدافئ داخل وعاء وعليه يضاف كل من سكر مع خميرة وتقلب حتى تختفي خميرة مع سكر وتذوب في الماء تماما.
- ثم يضاف الدقيق مع بيكنج بودر والنشا والفانيليا مع بعض مكونات الجافة معا مع تقليب حتى تتداخل مكونات مع بعضها، ثم يضاف عليهم مكونات ماء دافئ بالتدريج.
- تعجن مكونات جيدا ويضاف على عجينة الزيت وتعجز حتى تتشكل لدينا عجينة لقيمات طرية انسيابية قليلا، تغطى تلك العجينة بقطعة من القماش وتترك في مكان دافئ لتختمر وتتضاعف لمدة ساعة.
- وكل ربع ساعة قومي بتقليب العجينة حتى يتداخل الهواء داخلها وتعطيك عند قليها لقيمات كرات هشة من داخل مثل الجاهزة.
- اثناء تخمير جهزي العسل أو سيرب تسقية لقيمات بوضع الماء على نار عالية مع السكر وتقليل حتى يصل إلى درجة الغليان الماء، ثم تترك على نار هادئة حتى يكون بقوام سميك ويضاف عليها الفانيليا ويكون القطر جاهز.
- تخرج عجينة لقيمات من تخمير وتوضع في كيس حلواني أو قمع لقيمات القاضي ويسخن كمية غزيرة من الزيت في مقلاة عميقة ونضيف بها لقيمات وتحرك على نار متوسطة الحرارة حتى تأخذ لون ذهبي.
- تخرج لقيمات عندما تطفو على وجه الزيت تكون بذلك اكتمل تسويتها بعد أن تأخذ لون ذهبي من كل جوانب توضع في مصفاه أو أوراق مطبخ لتتخلص من الزيت ثم توضع في وعاء السيرب أو العسل حتى تتشرب منه لمدة دقيقة فقط ثم ترفع من العسل وتقدم تصبح بذلك جاهزة على تقديم.
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