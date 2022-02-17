كرات لقيمات القاضي أسرع حلويات عوامات خفيفة بعجينة النشا

كرات لقيمات مقرمشة عوامات لقيمات القاضي بالنشا، الحلويات السريعة عندما تعد بطريقة صحيحة تكون رائعة الشكل والطعم، حلويات لذيذة سريعة تكفي كل أفراد أسرتك بمكونات بسيطة إقتصادية تنطبق تلك الصفات على حلى لقيمات القاضي عوامات تركي وأغلب الدول العربية تعرف تلك الحلى الشعبي الذي يباع في محلات الحلواني بكثرة لما لها من مذاق حلو مقرمش فتأخذ اللقيمات عادة شكل كرات الذهبية المقرمشة من الخارج وطرية وهشة من الداخل، تحضير لقيمات القاضي كرات العوامات طريقتها بسيطة جدا ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو الجهد، وتكون جاهزة اللقيمات خلال نصف ساعة فقط، فهي حلى سريع سهل ولا يحتاج إلى خبرة لتنفيذه فتعرفوا معنا على طريقة عمل حلى لقيمات القاضي عوامات سورية سهلة وسريعة.

كرات لقيمات القاضي عوامات تركي مقرمشة

تعد اللقيمات عن طريق تجهيز عجينة لينة القوام شبة سائلة تكون انسيابيه تختلف عجينة لقيمات عن انواع معجنات الأخرى سنوضح لكم ذلك بالتفصيل بالشكوى التالية لعمل أشهى وألذ لقيمات مقرمشة بالنشا لتكون ناجحة معك بنسبة 100%.

مكونات عجينة لقيمات القاضي

كوب من دقيق الأبيض. عدد 2 ملعقة صغيرة من النشا الأبيض. 3/4 كوب من الماء. عدد 2 ملعقة صغيرة من خميرة فورية حبيبات. 1/4 ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة من السكر. ملعقة كبيرة من زيت. تحضير سيرب قطر شيرة لقيمات القاضي كوب ونصف من الماء. كوب من السكر الأبيض. رشة صغيرة من ملح الليمون. أو ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

تحضير لقيمات القاضي عوامات سوري بعجينة حقيقية