الكشري المصري بالصلصة والدقة أحلي من الجاهز بكل احترافية

الكشري المصري بالصلصة والدقة، الكشري المصري أكلة شعبية ولا سيما تنتشر في مصر فقط ولكن تنتشر في جميع الوطن العربي، لما تحتويه علي قيمة غذائية عالية، حيث يحتوي الكشري على مكونات غذائية مختلفة من الأرز والمعكرونة والعدس والحمص وغيرها من المكونات المفيدة وهذا الطبق مفيد لمرضي فقر الدم، والأشخاص الذين يعانون من انخفاض الكوليسترول في الجسم، والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكي طريقة عمل الكشري المصري بالصلصة بكل التفاصيل البسيطة.

مقادير الكشري المصري

نصف كيلوا من العدس البني

2 كوب من الأرز

½ كوب مكرونة شعرية رفيعة

¼ كيلوا مكرونة اسباجيتي

ربع كيلوا من الحمص

ربع كيلوا مكرونة صغيرة الحجم

½ كيلوا بصل مقطع شرائح رفيعة

3 ملاعق صغيرة ملح

زيت نباتي لتحمير البصل

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة طحين

مقادير صلصة الكشري

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم الجاهزة

كيلو طماطم

5 فصوص ثوم مفروم

ملعقة صغيرة كمون

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

ملعقة كبيرة خل ابيض

¼ ملعقة صغيرة سكر

½ ملعقة صغيرة ملح

¼ معلقة صغيرة كزبرة ناشفة

طريقة عمل الكشري

نغسل الحمص ونقوم بنقعه في الماء الدافئ اربع ساعات قبل تحضير الكشري في إناء نضع العدس ونغمره بالقليل من الماء والقليل من الملح ورفعه علي نار متوسطة لمدة 25 دقيقة حتي يتم النضج في إناء آخر نضع الحمص ونغمره بالماء، مع إضافة القليل من الملح ورفعه علي نار متوسطة لمده 25 دقيقة حتي ينضج نحضر البصل المقطع شرائح ونقلبه في الطحين، ثم نحصر مقلاة ونغمرها بالزيت الغزير ويتم رفعها علي نار متوسطة، ثم نضع البصل ويتم التقليب حتي الحصول علي لون ذهبي، ونضع البصل في طبق جانبي حتي يهدأ في إناء آخر عميق نضع به كميه من الماء وملعقة من الملح وملعقة زيت من الزيت الذي تم تحمير البصل فيه، وعند غليان الماء نضع المكرونة لكي تنضج لمدة 20 دقيقة، وبعد ذلك نقوم بتصفيتها من الماء ونضعها في الاناء مرة اخري ونضع فوقها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونقلبها ونتركها جانباً نضع في إناء آخر نضع ملعقتين من الزيت ونرفعه علي نار متوسطة ونقوم بإضافة مكرونة الشعرية ونقلب حتي يتم التحمير، ونضع فوقها الأرز المغسول جيداً مع التقليب، ثم نضيف الملح و3 أكواب من الماء واتركي المزيج حتي يغلي، ثم نقوم بتهدئة النار وتغطية الأرز وتركه حتي ينضج لمدة ١٥ دقيقة.

طريقة عمل الكشري بحلة واحدة

قومي بوضع الزيت في المقلاة على النار الهادئة وانتظري حتى يسخن جيداً يجب الآن وضع البصل المفروم، واستمري في التقليب لمدة عشر دقائق حتى يتحول إلى اللون الذهبي الفاتح ، ثم أخرجيها علي مناديل مطبخ وضعيه جانبًا.

ضعي نفس الأناء على النار وضعي بها العدس والأرز مع التقليب لمدة 5 دقائق وقلبي جيداً.

أضيفي المكرونة إلى العدس والأرز واستمري في التقليب لمدة خمس دقائق قبل إضافة أخري. ي

الآن قومي بإضافة الملح والفلفل والكمون والثوم المفروم وغطى المكونات بالماء الفاتر مع التأكد من ارتفاع الماء عن المكونات 1 سم.

اتركي الخليط لمدة 10 دقائق حتي ينضج.

طريقة عمل صلصة الكشري

نقوم بغسل الطماطم وتقطيعها أرباع ثم خلطها في الخلاط الكهربي في إناء عميق نضع ملعقتين من الزيت ونرفعه على نار متوسطة ثم نضع الثوم ونقلب حتي يتحمر الثوم ويصبح لونه ذهبي اضيفي عصير الطماطم الي الثوم وملعقة الصلصة، ثم الملح، السكر، الخل والكمون ونصف كوب من الماء ثم يتم التقليل ونتركه حتي يجف من الماء وتتكون لدينا صلصة ناعمة وكثيفة

طريقة عمل دقة الكشري

في وعاء زجاجي نضع كلاً من فصوص الثوم المفروم، والخل وملعقة صغيرة من الكمون وملعقة صغيرة من الملح وكوب من الماء ويتم خلط المكونات جيداً

التقديم

في طبق التقديم نضع أولاً المكرونة ثم فوقها الأرز وصلصة الطماطم ثم العدس والبصل المقرمش ونزينه بالحمص وبعض المكرونة المسلوقة ويقدم ساخناً وبجانبه دقة الصلصة ويمكن أضافة الشطة الحارة حسب الرغبة.