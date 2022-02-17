نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سأخبركِ بالسر.. بشرة صافية مثل الكوريين وسر الماسك اليومي السحري سيصبح وجهك كالأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترغب الكثير من النساء في الحصول على بشرة صافية مثل الكوريين حيث تمتاز المرأة الكورية بجمال بشرتها التي يضرب بها المثل في عالم الجمال، تتبع المرأة الكورية روتين يومي يعتمد على ترطيب البشرة وإعادة الحيوية والنشاط لها أكدت الدراسات الحديثة امتلاك المرأة الكورية خصوصيتها الجمالية المنتشرة عالميًا وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور التالية.

بشرة صافية مثل الكوريين

تتبع المرأة الكورية بعض القواعد الجمالية الخاصة بها والتي تميزها عن غيرها وتعيد للبشرة الحيوية والنضارة وتعوضها ما تفقده من عناصر، يمكن توضيح أسباب جمال بشرة الكوريات في النقاط التالية:

التنظيف الدائم للوجه

يتبع الكوريين روتين خاص بتنظيف الوجه يعتمد بشكل كبير على استخدام الزيوت. الطبيعية المفيدة وذلك بتمرير قطعة من القطن عليها قطرات من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون لمدة 5 دقائق. ثم غسل الوجه بغسول ذو رغوة كثيفة وتركه على الوجه لمدة دقيقتين ثم غسله بماء فاتر أولًا ثم ماء بارد.

ترطيب للوجه

تتعدد الطرق الفعالة التي أثبتت كفاءتها في الحفاظ على رطوبة الوجه، تقوم الكوريات بتدفئة المرطب الخاص بها من خلال تدليكه على الأصابع أولًا ثم وضعه على الوجه بالكامل مع مراعاة وضعه من أعلى لأسفل البشرة.

استخدام كريم العين

تلجأ الكوريات إلى استخدام كريم مرطب للعين قبل النوم نظرًا لحساسية هذه المنطقة. وتجنبًا لظهور الهالات السوداء والانتفاخات والتجاعيد.

استخدام التونر

يستخدم الكوريين التونر مرتين يوميًا وذلك برشه على الوجه ثم الطبطبة على البشرة بأصابع اليد الأمر الذي يساعد في امتصاص التونر بسرعة وتنظيف المسام ومنع انسدادها.

اتباع نظام غذائي صحي

يفضل تناول الأطعمة التي تحتوي على الأوميجا 3 والخضروات والفواكه المفيدة. مع شرب كمية وفيرة من الماء يوميًا.

ماسك البطاطا الحلوة

يتم سلقها وهرسها وتوزيعها على الوجه مرتين أسبوعياَ، ولنتائج فعالة ومبهرة يمكن استخدامه يومياً.

الراحة والنوم

أثبتت الدراسات أن أخذ قسط كافي من الراحة والنوم من 6: 8 ساعات يجنب الكثير من. مشاكل البشرة ويزيد حيويتها ونضارتها.

في نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن بشرة صافية مثل الكوريين فقد تم توضيح بعض الطرق التي يلجأ إليها الكوريين للحفاظ على البشرة والتي أثبتت فعاليتها في إعادة الحيوية والنضارة للبشرة وتفادي العديد من مشاكل البشرة المزعجة.