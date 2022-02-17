بخطوات سهلة تعلمي كيفية عمل الحواوشي الاسكندراني في المنزل بطريقة مميزة ومذاق لذيذ

هناك العديد من الأكلات الشعبية المميزة التي تعرف في جميع أنحاء مصر، ومن أهم هذه الاكلات الحواوشي فهو له طعم جميل كما أنه من الاكلات السريعة التى يتم تناولها في اي وقت، ويوجد أكثر من طريقة لعمل الحواوشي، ولكن أكثر طريقة مميزة لدى الكثير من الناس هي طريقة الحواوشي الاسكندراني، ولذلك يتساءل الكثير من النساء عن طريقة تحضير الحواوشي الإسكندرية بكل سهولة في خطوات سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.

مكونات تحضير الحواوشي الاسكندراني في المنزل

يمكنكم تجهيز الحواوشي بالشكل الكامل وبطعم لذيذ وأمن على صحة أطفالك، وطريقة تحضيره كالآتي:

مكونات العجين

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

ملعقتين من الخميرة الفورية.

ملعقتين من السكر.

كوب من الدافيء.

مكونات اللحم

نصف كيلو من اللحم المفروم.

حبتين من البصل كبير الحجم.

ملعقة من الملح.

رشة فلفل اسود ناعم.

رشة من الزعتر.

رشة من الشطة.

طريقة التحضير