خطوات إعداد البرجر في المنزل بتتبيلة المطاعم

يعد البرجر من الأكلات ذائعة الصيت والشعبية في العديد من الدول حول العالم نظراً لمذاقها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية، وهي من الأكلات التي يعشقها الكبار والصغار ويرغبون دوماً في تناولها، وهي عبارة عن خليط من اللحم والبهارات له مذاق متميز ويؤكل مع الخيار والخس وقطع الفلفل، ولهذا ترغب العديد من السيدات في التعرف على طريقة إعداده في البيت للتأكد من جودة اللحم المستخدم حرصاً منهن على صحة الأسرة، وهي طريقة سهلة للغاية على عكس ما تتوقعه بعض النساء، وسوف نتعرف عليها من خلال السطور التالية مع كشف أهم أسراره التي تجعله يخرج مثل الذي يتم إعداده في المطاعم ومحلات الطعام.

مكونات طريقة عمل البرجر في البيت

تخشى العديد من السيدات على أبنائها من تناول الطعام الذي يتم إعداده خارج البيت لتخوفها من مصدر المكونات التي تدخل في إعدادها وخاصة وجبات اللحوم ومن ضمنها البرجر واسعة الانتشار والذي يستهلك بكميات كبيرة، ولكن يمكنك الآن إعداده في البيت دون أي عناء يُذكر بعد أن تطلعي على مقال اليوم.

نصف كيلوغرام من اللحم المفروم.

كوب من البقسماط.

قرنان من الفلفل الأخضر الرومي.

ربع ملعقة صغيرة من جوز الهند المطحون.

ملعقة صغيرة من الملح.

خمسة فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من الفلفل.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

ملعقتين كبيرتين من الدقيق.

بصلة متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.

بيضة واحدة.

خطوات إعداد البرجر في البيت

وسوف نتعرف معكم الآن على خطوات إعداد البرجر في البيت.