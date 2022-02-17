نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار المطاعم.. طريقة عمل حلقات البصل المقرمشة Onion Rings في البيت وأحلى من الجاهزة في المقال التالي
طريقة عمل حلقات البصل المقرمشة، تعد حلقات البصل المقرمشة من أنواع المقبلات الشهية التي يتم تقديمها على المائدة بجانب الأطباق الرئيسية وتعد من فواتح الشهية التي تزيد من جمال المائدة وتضفى نكهة طيبة عليها، وتقدم حلقات البصل فى الكثير من المطاعم الشهيرة غالبا قبل تقديم الأطباق الرئيسية ليستمتع بها أفراد العائلة مع بعض أنواع الصوصات المميزة، وتتميز حلقات البصل بلونها الذهبي المميز المقرمش للغاية وترغب الكثير من السيدات فى معرفة سر فى إعدادها ونجاحها كما بالمطاعم، لذلك نقدم أسهل طريقة لعمل حلقات البصل المقرمشة بطريقة تنافس الجاهزة.
طريقة عمل حلقات البصل المقرمشة
مكونات البصل المقرمش:
- 3 بصل أبيض حلقات.
- كوب ونصف دقيق.
- نصف كوب نشا.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- كوب حليب.
- 2 بيض.
- كوب بقسماط مطحون.
- كوب كرسبي.
- ملح وفلفل.
- ملعقة صغيرة كارى.
- زيت غزير للقلى.
طريقة تحضير البصل الحلقات
- نقشر البصل ويتم تقطيعه إلى شرائح دائرية رفيعة.
- نفصل حلقات البصل عن بعضها البعض ونضعها فى وعاء.
- نقوم بتتبيل حلقات البصل بالملح والفلفل والكاري وندمج البصل جيدا مع التوابل.
- نحضر وعاء نضع به الدقيق والنشا ورشة من الكاري والبكينج بودر ورشة ملح وفلفل ونقلب المكونات معا جيدا حتى تندمج ونتركه جانبا.
- فى وعاء أخر نضع البيض مع الحليب ورشة من الملح والفلفل ونخفق الخليط جيدا بالمضرب اليدوي.
- نخلط البقسماط مع الكرسبي معا فى وعاء.
- نأخذ كل قطعة من البصل المتبل ونغمسها فى خليط الدقيق ثم خليط البيض ثم فى خليط البقسماط والكرسبي ونضغط عليها برفق حتى تتم تغطيتها تماما.
- نضع حلقات البصل بعد تغليفها فى طبق مسطح ونغطيه ثم ندخله إلى الثلاجة حتى لمدة ساعة لكى يتماسك الخليط مع حلقات البصل وتصبح مقرمشة.
- نحضر مقلاة على النار نضع بها زيت غزيز وننتظر حتى يسخن الزيت جيدا.
- نضع حلقات البصل فى الزيت الساخن ونتركه حتى يتحمر جيدا ويأخذ اللون الذهبي دون تقليبه.
- نخرج حلقات البصل على طبق به طبقة من مناديل المطبخ حتى يتم امتصاص الزيت جيدا.
- ضعي حلقات البصل المقرمشة فى طبق وقدميها ساخنة مع بعض أنواع الصوص المختلفة مثل صوص المايونيز والكاتشب أو صوص الرانش حسب الرغبة.
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