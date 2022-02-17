مكونات عمل الخيار المخلل بالطعم الرائع في المنزل بكل تكاته وأسراره

الشعب المصري من أكثر الشعوب عشقًا للمخلل، ويعد المخلل من المقبلات الأساسية والرئيسية في كل وجبة، بعض الأشخاص لا يستطيعون تناول أي وجبة أو حتى سندوتش أو وجبات سريعة إلا مع المخلل، كما يقدمه المطاعم مع أي أوردر أكل، ويقوم المصريون بعمل أنواع عديدة من المخلل في المنزل، ومن هذه الأنواع مخلل الجزر، والشطة، واللفت وأيضًا بعض الأشخاص يقومون بعمل الكرنب والقرنبيط ، والعديد من الأنواع الأخرى، ويعد مخلل الخيار من أكثر أنواع المخللات التي يعشقها الأفراد، ويبحث الأشخاص عن طريقة عمل مخلل الخيار في المنزل بطريقة صحيحة، ومخلل الخيار من أنواع المخلل السورية التي يصنعها السوريين بطريقة جيدة، كما يتم تقديمها في مطاعم الوجبات السورية التي كثرت في مصر في الفترة السابقة، والخيار المخلل ذات طعم رائع ويرغب بعمله الأشخاص سواء الشباب أو الكبار.

مكونات عمل الخيار المخلل بالطعم الرائع في المنزل

كيلو من الخيار ويفضل أن يكون صغير الحجم.

ثمان حبات من الثوم.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الملح.

اثنين كوب من الماء.

ورقتين من ورق الغار المجفف.

ملعقة كبيرة شبت أخضر أو مجفف.

ملعقة صغيرة من الشطة الحمرا الحارة “على حسب الرغبة”.

كوبان من خل التفاح، ويفضل اختيار أفضل أنواع الخل.

خطوات تحضير الخيار المخلل في المنزل