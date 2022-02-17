نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكونات عمل الخيار المخلل بالطعم الرائع في المنزل بكل تكاته وأسراره في المقال التالي
الشعب المصري من أكثر الشعوب عشقًا للمخلل، ويعد المخلل من المقبلات الأساسية والرئيسية في كل وجبة، بعض الأشخاص لا يستطيعون تناول أي وجبة أو حتى سندوتش أو وجبات سريعة إلا مع المخلل، كما يقدمه المطاعم مع أي أوردر أكل، ويقوم المصريون بعمل أنواع عديدة من المخلل في المنزل، ومن هذه الأنواع مخلل الجزر، والشطة، واللفت وأيضًا بعض الأشخاص يقومون بعمل الكرنب والقرنبيط ، والعديد من الأنواع الأخرى، ويعد مخلل الخيار من أكثر أنواع المخللات التي يعشقها الأفراد، ويبحث الأشخاص عن طريقة عمل مخلل الخيار في المنزل بطريقة صحيحة، ومخلل الخيار من أنواع المخلل السورية التي يصنعها السوريين بطريقة جيدة، كما يتم تقديمها في مطاعم الوجبات السورية التي كثرت في مصر في الفترة السابقة، والخيار المخلل ذات طعم رائع ويرغب بعمله الأشخاص سواء الشباب أو الكبار.
مكونات عمل الخيار المخلل بالطعم الرائع في المنزل
- كيلو من الخيار ويفضل أن يكون صغير الحجم.
- ثمان حبات من الثوم.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الملح.
- اثنين كوب من الماء.
- ورقتين من ورق الغار المجفف.
- ملعقة كبيرة شبت أخضر أو مجفف.
- ملعقة صغيرة من الشطة الحمرا الحارة “على حسب الرغبة”.
- كوبان من خل التفاح، ويفضل اختيار أفضل أنواع الخل.
خطوات تحضير الخيار المخلل في المنزل
- يتم غسل الخيار بالماء جيدًا، وتملك فركه باليد حتى نتأكد من تمام غسله ونظافته.
- يتم تقطيع الخيار إلى شرائح أو أصابع إذا كان حجم الخيار كبير.
- يتم تقشير الثوم وغسله جيدًا ثم هرسه أو تقطيعه، ووضعه في إناء أو برطمان بشرط أن يكون محكم الغلق وعدم دخول الهواء به.
- يتم غسل الشبت جيدًا ووضعه في البرطمان على الثوم، وورق الغار المجفف، والشطة الحمراء إذا تم إضافتها.
- يتم ذوبان الملح بشكل جيد في كوبين من الماء.
- في إناء على النار يتم وضع الماء مع الخل مع التقليب الجيد حتى الغليان، ثم نقوم برفعه من على النار.
- بحرص نقوم بوضع الخليط السابق في البرطمان وتقليبه جيدًا مع المكونات الجافة.
- بعد مرور فترة قصيرة نتأكد من أن المكونات في البرطمان باردة، يتم وضع الخيار في البرطمان، ونتأكد من أن الماء غطت جميع قطع الخيار.
- نقوم بغلق البرطمان جيدًا، ولكي نحصل على نتيجة جيدة لا بد من عدم وصول أي هواء داخله، ويتم تركه لمدة حوالي أسبوع حتى يصبح مخلل.
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