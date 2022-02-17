بكيلو حليب.. طريقة عمل الجبنة الكيري الاقتصادية للسندويتشات والحلويات لن تشتري الجاهزة بعد الآن

طريقة عمل الجبنة الكيري، من أسهل الطرق التي يمكن أن تعمل في المنزل، ويحبها الأطفال جداً في وجبة الفطار، تعملها كثير من ربات المنزل بمكونات تكون موجودة في المنزل، ولا تأخذ أي مجهود ولا تكون متعبة، هي من أبسط الأكلات تكون مناسبة للفطار وأيضاً للعشاء الخفيف، وإذا كانوا الأطفال في مدرسة تكون مناسبة جداً لهم.

طريقة عمل الجبنة الكيري

تعتبر الجبنة من الاطباق الأساسية على موائد الإفطار لذلك نقدم لكم طريقة عمل الجبنة فى المنزل بسهولة ونعرض هنا في مقالنا الجبن الكيرى اللذيذ.

مكونات جبنة كيري

2 كيلو من الحليب.

خمسة من الليمون.

رشة ملح.

معلقة كبيرة من السمنة.

طريقة تحضير الجبن الكيري

أول شيء في حلة على النار، وضع الحليب.

وبعد أن يغلي قومي بغلق النار.

بعد ذلك يتم عصر الخمسة من الليمون عليهم جيداً.

ثم بعد 10 دقائق، قومي بتصفية اللبن في حلة أخرى بالمصفاة.

بعد ذلك يتم وضع منديل على الحلة، وفوق المنديل مصفاة، وقومي بتصفية الحليب تماماً.

ثم بعدها عصر المنديل، حتى تنزل أي مياه به أو حليب زيادة.

وبعد خمسة أو ست ساعات، يتم وضع الجبن في علبة.

بعد ذلك يتم وضع الملح عليها، وتقليب الجبنة تماماً.

يوجد سيدات تحب أن تضع عليها معلقة من زبدة فيرن، أو سمنة تكون رائحتها رائعة.

بعد ذلك يتم وضعها في علبة وتغطية العلبة ووضعها في الثلاجة، لأكثر من أسبوع.

أسرع طريقة لعمل الجبنة الكريمى

المكونات:

نصف كيلو من الحليب.

أربع مكعبات أي نوع من أنواع الجبنة.

جبنة كيري، أو جبنة شيدر.

نصف كوب من النشا.

معلقتين من الزبدة.

نصف معلقه صغيره من الملح.

معلقة صغيرة من الخل.

الطريقة:

أول شيء في الخلاط، وضع نصف كيلو من الحليب، وعليه وضع أربع مكعبات من الجبنة.

من الأفضل أن يكون من نوع جبنة كيري، لأنها تظهر في الطعم جداً.

بعد ذلك يتم وضع نصف كوب من النشا عليهم.

ومعلقتين من الزبدة، أي نوع تحبه ربات المنزل.

بعد ذلك ضربهم مع بعضهم جيداً في الخلاط.

وفي حلة على النار، يتم وضع الخليط فيها، وعليها وضع نصف معلقه صغيره من الملح.

بعد ذلك يتم وضع معلقة صغيرة من الخل، وتقليلهم مع بعضهم تماماً، وتكون النار هادئة.

ثم يتم غلق النار، بعد أن يثقل الخليط.

بعد ذلك يتم ووضع الجبنة في علبة طويلة بغطاء.

ثم يتم وضعها في الثلاجة لأكثر من سبع ساعات.

في هذه المقالة تحدثنا عن طريقة عمل الجبنة الكيري بمكوناتها وطريقة تحضيرها، وتحدثنا أيضاً عن أسرع طريقة لعمل الجبنة الكيري مثل الكريمة بمكوناتها وطريقة تحضيرها، بنصف كيلو من الحليب وبأربع مكعبات صغيره من الجبنة الكيري عمل أكثر من كيلو جبنة كيري، وهي تكون مناسبة لحشوة كثير من الحلويات أيضاً، طعمها لذيذ جداً.