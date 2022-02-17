حققي حلم الجميلات بوصفة سحرية لتكثيف الشعر الخفيف وإعادة إنبات الفراغات لن يتوقف شعرك عن النمو

تكثيف الشعر الخفيف مشكلة يعاني منها النساء والرجال على حد سواء، فكلا الرجل والمرأة يهتم باطلاتله المميزة والجذابة، ومشكلة الشعر الخفيف تقلل من وسامة الرجل والمرأة، دائما البحث عن مشكلة تساقط الشعر طبيعيا ومحاولة البعد عن العمليات التجميلية الخيالية الأسعار، الشعر الكثيف حلم كل الفتيات، وإليك في هذا المقال وصفات من الطبيعة والتي من شأنها أن تحقق نتائج رائعة.

تكثيف الشعر الخفيف

يعتبر الأفوكادو من المغذيات الطبيعية للشعر لأنه يحتوي على فيتامينات مهمة للشعر، كما تحتوي هذه الوصفة على الموز والذي يعمل على ترطيب الشعر كالآتي:

ثمرة الأفوكادو.

ثمرة موز.

زيت جوز الهند.

الطريقة

في الخلاط يتم مزج الأفوكادو مع الموز ويضاف زيت جوز الهند بالكمية المناسبة، حتى الحصول على قوام مناسب للشعر.

يوضع المزيج على الشعر وتدلك به فروة الرأس جيدًا، يترك لمدة ساعتين على الشعر مع تغطية الشعر ببونيه بلاستيك،

ثم يغسل الشعر جيدا، يتم ترطيب الشعر، تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة لتكثيف الشعر الخفيف وملء الفراغات

نبات السدر يحتوي على مواد تحفز نمو الشعر كما أنه يعالج فروة الرأس، بالإضافة إلى الحلبة التي لها فوائد عديدة، كما أن هذه الوصفة تكسب السعر لمعان وحيوية، ويمكن عمل الوصفة كالآتي:

نصف كوب من حبوب الحلبة.

نصف كوب من نبات السدر المطحون.

الطريقة

تنقع حبوب الحلبة مع نبات السدر في الماء الساخن، تغطى وتترك طوال الليل.

وفي اليوم التالي يتم مزج المكونات في الخلاط، تدلك فروة الرأس بالوصفة.

ثم تترك على الشعر لمدة ساعة، يغسل الشعر جيدًا.

تكرر الوصفة مرة أسبوعيا للحصول على شعر كثيف.

وفي الختام، حلم تكثيف الشعر الخفيف تحلم به كل الجميلات، جمال المرأة يزداد بكثافة شعرها، اعتنى بشعرك من خلال عمل الوصفات الطبيعية المذكورة في المقال، وروتين العناية بالشعر، وتابعي معنا كل ما هو جديد للاهتمام بجمال شعرك، اجعلي شعرك يميزك، لا تجعلي مشكلة الشعر الخفيف تقلل من إطلالتك، المداومة على هذه الوصفات من شأنها أن تحصلي على نتائج رائعة، دون الحاجة للعلاجات التي تحتوي على مواد كيميائية.