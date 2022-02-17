فطائر البيض ألذ وأسرع وجبة عشاء لسفرة متجددة سيحب أطفالك البيض من اليوم

فطائر البيض من الوجبات الخفيفة التي تصلح لوجبة إفطار او عشاء خفيف، ويصلح لفتح شهية الأطفال بما فيه من مكونات غذائية مهمة لبناء الجسم، ونوضح خلال السطور القادمة من هذا المقال طرق مختلف لعمل فطيرة البيض في المنزل بكل سهولة.

فطائر البيض

إليك طريقة عمل فطيرة البيض البسيطة والتي لا تحتاج لمكونات كثيرة فهي تعد من أبسط أنواع الفطائر، وذلك عن طريق خطوات كما يلي:

لعمل ثلاثة بيضات تحتاجين إلى مائة جرام من الحليب مع مقدار من البهارات المشكلة كما يضاف معهم تشكيل من الجبنة المبشورة المتوفر لديكي، ورشة ملح.

يتم خلط المكونات جيدا معا، ثم نضيف الطماطم المقطع قطع صغيرة، ويتم الخلط جيدا.

في قارب مستدير نضع به الخبز الجاهز الدائري بعد دهنة بالسمن ثم نضع فوقه خليط البيض السابق.

توضع الصينية في فرن متوسط الحرارة قد سبق أن تم اشعاله.

تترك داخل الفرن لمدة لا تزيد عن عشر دقائق وتقدم ساخنة.

فطيرة البيض واللحم

لا تحتاج هذه الخلطة لأي تجهيزات معقدة حيث يسهل عملها، وكل مكوناتها موجود في ثلاجة المنزل كل ما سوف تحتاجين إليه هو شراء عجينة التارت المعبأ في المحلات، ثم يمكنك الحصول على فطيرة في عدد من الخطوات التالية:

تحتاج أولاً إلى عجينة تارت جاهزة ويتم فردها في صينية خبز وتدخل الفرن على حرارة متوسطة حتى تمام النضج كما هو مكتوبة على العبوة الخاص بها.

في إناء على نار متوسط نشوح بصلة متوسطة الحجم ومبشورة حتى تزبل ويخرج منها السوائل.

نضيف مقدار 300 غرام من اللحم المفروم للبصل مع الاستمرار في التقليب الجيد.

نضيف الملح والفلفل مع التقليب حتى تمتص المكونات كل السوائل التي حوله.

يرفع العصاج من على النار حتى يبرد، في وعاء آخر نضع ثلاث بيضات وقطع الطماطم ونضيفه مزيج اللحم مع التقليب السريع.

ثم توضع المكونات على التارت. ويرش الوجه بالجبنة البارميزان.

توضع الصينية في فرن متوسط الحرارة. لفترة لا تزيد عن نصف ساعة.

بعد تمام النضج تخرج الصينية من الفرن. وتقدم مع عدد من أنواع السلطات والمقبلات.

بهذا نكون قد طرحنا لكي طريقتين مختلفتين فطائر البيض المميزة. تصلح لكل المناسبات داخل أو خارج البيت. ولا تأخذ وقت كبير في التحضير.