حلويات مبتكرة.. فطائر المشط السريعة ألذ وأسرع حلوى يمكنكِ إعدادها تذوب في الفم

فطائر المشط هي من الحلويات ذات المذاق الخفيف والمحبب لكثير من الأفراد، وتتميز تلك النوعية من الحلويات بسهولة عملها، كما توجد منها نوعية مقلية والأخرى تم خبزها في الفرن، كذلك تعد حلويات المشط من الحلويات العربية المشهورة، وسبب أطلاق أسم المشط عليها هو لأنه يتم استخدام مشط في عملية التشكيل.

فطائر المشط

هناك عدد من الخطوات البسيطة التي تحتاجين لها في عملية تحضير هذا النوع من الحلوى، نوضح لك في السطور القادم تفاصيل خاصة بطريقة التحضير الفطائر المقلية:

أولا تحتاجين لكل مقدار من الطحين مقدار من الحليب، ورشة ملح وفانيليا.

بعد ذلك يتم مزج تلك المكونات معا جيدا في إناء ثم توضع على النار حتى الغليان.

ثم نخفض النار ونستمر في التقليب حتى تتجمع المكونات معا على شكل عجينة.

بعد ذلك تخرج من الإناء ويوضع عليها ٢ملعقة كبيرة من الزيت ويتم العجن يدويا حتى تصبح عجينة ملساء.

ثم تغلف جيدا ثم يتم وضعها في البراد لمدة ساعتين.

بعد ذلك باستخدام مشط نظيف يتم تشكيل قطع صغيرة

ثم يتم قليها في زيت ساخن جدا حتى تأخذ اللون الذهبي.

بعد ذلك تخرج من الزيت وتوضع في الشربات وتصفى، وتقدم في طبق.

فطائر المشط في الفرن

هناك طرق لعمل حلوى المشط بحشوات مختلفة ووضعها في الفرن، دون استخدام القلي في خطوات بسيطة هي كما يلي:

يتم تجهيز الحشو قبل البدء في عمل العجينة، وذلك بخلط مقدار من المكسرات مع بعض من السكر في الخلاط الكهربائي.

في وعاء نظيف يوضع مقدار من الدقيق مع نفس المقدار من اللبن، ويضاف لهم زيت ملعقتين.

يتم خلط المكونات مع إضافة رشة ملح وفانيليا.

بعد ما تحصلين على عجينة متماسكة تغلف وتوضع لكي ترتاح لمدة نصف ساعة.

تقطع العجينة قطع صغيرة وتفرد حتى تصبح رقيقة، توضع الحشوة على طرف العجينة ثم نلف العجينة على مشط نظيف.

يتم ضم طرفي العجينة معا ويوضع قطع من اللوز في المنتصف.

تكرر نفس الخطوات مع باقي قطع العجينة، ثم توضع في قارب خاص بالفرن، وتدخل فرن متوسط الحرارة حتى تأخذ لون ذهبي خفيف.

بعد ما تبرد قطع الحلوى يرش عليها سكر مطحون وبالهناء والشفاء.

بذلك نكون قد وضحنا طريقتين لعمل فطائر المشط المميزة بشكلها المخطط وطعمها الخفيف، الذي سوف يلقى إعجاب عند كل من يتناولها.