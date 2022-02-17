معجزة زيت الزيتون والموز كل ليلة حتي لو سنك فوق ال 70 سنة هترجعك شباب استخدميها فورا

زيت الزيتون له العديد من الفوائد للجسم وللبشرة ويمكن استخدامه في العديد من الخلطات الطبيعية, وخلطة زيت الزيتون مع الموز من الخلطات القوية الفعالة في تكبير مناطق الانوثة لدي السيدات مهما كان السن حتى ولو بلغت سن 70 لذلك يبحث الكثير من السيدات عن طريقة تحضير الوصفة وكيفية استخدامها بشكل صحيح للحصول على نتيجة سريعة, ولذلك خلال الطور التالية سنوضح طريقة عمل هذه الوصفة الجبارة وطرق استخدامها المتعددة للحصول على أفضل نتيجة.

مكونات وصفة زيت الزيتون والموز

ثمرة موز.

ثلاث ملاعق زيت زيتون.

معلقة كبيرة خميرة.

ثلاث ملاعق زيت حلبة.

طريقة عمل وصفة زيت الزيتون والموز وكيفية استخدامها

وصفة زيت الزيتون والموز من أفضل الوصفات الطبيعية وأكثرها أمانا لتكبير مناطق الانوثة فهي لا تحتوي على مواد كيميائية ولا تسبب أضرار للجسم مثل منتجات تكبير مناطق الانوثة التي تكون تكلفتها عالية بجانب احتوائها على نسبة عالية من الكورتيزون الذي يسبب العديد من الاضرار, وتعمل وصفة زيت الزيتون والموز على تكبير مناطق الانوثة عن طريق تحفيز الجسم لانتاج هرمون الاستروجين, وتعمل على فتح الشهية وبالتالي تساعد في علاج النحافة, وهو مفيد للشعر والبشرة حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تغذي الشعر والبشرة كما أنها تعمل على شد الجلد والتخلص من ترهلات المناطق الانثوية, ويمكن تحضير الوصفة كالتالي:-