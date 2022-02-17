بنص كيلو دقيق أعملي 2 كيلو بسكويت العيد بدون ماكينه مقرمش جدا ولذيذ زي المحلات في 10 دقائق

بسكويت العيد يعد واحد من العادات التي دائما ما يحرص الشعب المصري على اتباعها فهو احد مظاهر الفرح والاحتفال بعيد الفطر المبارك، ويمكن ان يهادي الناس به بعضهم البعض كما يقدم للضيوف في الاعياد، يبحث الكثير من السيدات عن أفضل طريقة لتجهيز بسكويت العيد في البيت بدلا من شراؤه من المخابز بتكلفة عالية ولضمان مكوناته العالية الجودة ولذلك سنتطرق خلال هذا المقال الي توضيح أفضل طريقة لعمل ٢ كيلو بسكويت بنصف كيلو من الدقيق فقك وسنوات اهم الخطوات التي يجي اتباعها لنجاح الوصفة.

بسكويت العيد بكوب دقيق

ما هي مكونات عمل بسكويت العيد

نص كيلو من الدقيق.

٤ أكواب من السمن الذائب.

٤ أكواب من السمن الذائب. معلقة من النشادر.

معلقة كبيرة فانيليا.

٤ حبات بيض.

٤ حبات بيض. ثلاث أكواب من السكر البودر.

معلقة من البيكنج بودر.

ثلاث ملاعق نشا ذرة.

نصف كوب لبن.

ما هي خطوات تحضير بسكويت العيد بسهولة في البيت