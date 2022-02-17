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عمر شويل - جدة بنص كيلو دقيق أعملي 2 كيلو بسكويت العيد بدون ماكينه مقرمش جدا ولذيذ زي المحلات في 10 دقائق - ثقفني
بسكويت العيد يعد واحد من العادات التي دائما ما يحرص الشعب المصري على اتباعها فهو احد مظاهر الفرح والاحتفال بعيد الفطر المبارك، ويمكن ان يهادي الناس به بعضهم البعض كما يقدم للضيوف في الاعياد، يبحث الكثير من السيدات عن أفضل طريقة لتجهيز بسكويت العيد في البيت بدلا من شراؤه من المخابز بتكلفة عالية ولضمان مكوناته العالية الجودة ولذلك سنتطرق خلال هذا المقال الي توضيح أفضل طريقة لعمل ٢ كيلو بسكويت بنصف كيلو من الدقيق فقك وسنوات اهم الخطوات التي يجي اتباعها لنجاح الوصفة.
بسكويت العيد بكوب دقيق
- ما هي مكونات عمل بسكويت العيد
- نص كيلو من الدقيق.
٤ أكواب من السمن الذائب.
- معلقة من النشادر.
- معلقة كبيرة فانيليا.
٤ حبات بيض.
- ثلاث أكواب من السكر البودر.
- معلقة من البيكنج بودر.
- ثلاث ملاعق نشا ذرة.
- نصف كوب لبن.
ما هي خطوات تحضير بسكويت العيد بسهولة في البيت
- يتم نخل الدقيق جيدًا ويضاف إليه النشادر والبيكنج بودر والنشا ورشة ملح وتقلب المكونات معًا.
- يوضع السكر مع السمن في اناء ويتم الخفق بمضرب كهربائي لمدة خمس دقائق حتى يتحول الخليط الي اللون الابيض ويكون مثل الكريمة.
- يضاف البيض وتوضع كل بيضة ويتم الخفق بعدها وهكذا ثم تضاف الفانيليا وتقلب.
- يضاف الحليب الي الخليط في النهاية ويقلب جيدًا وبعد ذلك يوضع الخليط السائل على الدقيق.
- تترك العجينة نصف تتخمر وبعد ذلك يتم البدء في تشكيل العجينة اما باستخدام القمع البلاستيك او باستخدام ماكينة البسكويت ويتم تشكيل البسكويت بالشكل المفضل.
- يرص البسكويت في صواني كبيرة مدهونة بالزيت ويترك مسافة بينهما حتى لا يلتصقا أثناء النضج.
- بعد الانتهاء من التشكيل يوضع الخليط في الفرن ويجب أن يكون الفرن ساخن على أعلي درجة حرارة ويترك البسكويت في الفرن نصف ساعة على الاقل.
- يمكن إضافة بعض المكسرات الي عجينة البسكويت لتزيد من القيمة الغذائية له ولكن إذا لم يكن متوفر فليس من الأشياء الاساسية في الوصفة.
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