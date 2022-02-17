أسرار لنجاح عجينة القطايف الشهية في البيت بكل سهولة

تعتبر القطايف من ‏الحلويات العربية المشهورة، كما أنها تعد من أصناف الحلويات التى تقدم في شهر رمضان المبارك والمناسبات المختلفة، حيث أنها تتميز بمذاق رائع ‏ولذيذ رائحتها الشهية، وكما يمكن حشوة القطايف بالعديد من الحشوات المتنوعة ‏مثل القشطة أو المكسرات أو الكريمة ‏أوبالمهلبية، وكما أنها تمتلك عناصر غذائية عالية حيث أن القطايف غنية بالسكريات والنشويات التي يحتاج إليها جسم الأنسان وكما أن مكونات القطايف موجودة في كل بيت ‏ولا تحتاج إلى أى وقت ولا مجهود أيضاً، كما أن القطايف من ألذ الحلويات التي تقدم في أي وقت ويقبل عليها الجميع من الأشخاص الصغار والكبار ولأنها تتميز بطعم شهي، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل عجينة القطايف بطريقة اقتصادية ومضمونة ‏وسهلة وبسيطة في البيت من خلال هذا المقال.

طريقة عمل عجينة القطايف بالمكسرات

المكونات:

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض .

أثنين كوب ونصف من الماء .

أثنين ملعقة كبيرة من السكر الأبيض .

نصف ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام .

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر .

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية .

كمية قليلة من جوز الهند .

كمية قليلة من الزبيب أو المكسرات التى ترغبين فيها حسب ذوق كل شخص .

أثنين كوب كبير من الشربات .

طريقة التحضير :