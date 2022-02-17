طريقة عمل الفراخ البانية المقرمشة بخطوات سهلة وتتبيلة رهيبة على طريقة كنتاكى

تختلف طرق ووصفات تحضير الدجاج حيث تتعدد الوصفات وتختلف حسب طريقة التحضير. والدجاج من الاكلات الهامة والضرورية لصحة الجسم. حيث يحتوى على العناصر الغذائية المتعددة وكذلك الفيتامينات والبروتينات. والدجاج من الوجبات التي عليها اقبال مع اختلاف طرق التحضير حسب الأذواق و النكهة المرغوب فيها. ويعد الدجاج اما بالسلق والتحمير او بالحشو او المشوي او البانية والبروستد وغيرها من الوصفات. وسوف نوضح طريقة عمل الدجاج او الفراخ البانيه في الخطوات التالية بطريقة مميزة وشهية.

خطوات تحضير الفراخ البانية ومكونات التتبيلة اللازمة

تعتبر الفراخ البانية المقرمشة من الوجبات الشهية واللذيذة ويمكن تحضيرها على طريقة المطاعم المشهورة بمكونات بسيطة. وكذلك السلطات والبطاطس المقلية وللحصول على الفراخ البانية المميزة والتى يمكن تحضيرها باستمرار كنوع مميز وشهى من الوجبات يجب اتباع الطريقة والمقادير اللازمة.

مكونات ومقادير التتبيلة الرائعة للفراخ البانية

مقدار كيلو ونصف من صدور الفراخ المخيلة من العظم والجلد.

أيضا مقدار كوبان من البقسماط او الكورن فليكس.

مع كوب ونصف من الدقيق.

اربع ملاعق من النشا.

ثم كوب من الحليب او اللبن الرائب.

مع خمس حبات من البيض.

كذلك حبتان من البصل المفروم.

أيضا سبع حبات من الثوم المفروم.

نصف كوب من عصير البرتقال.

مع ملعقتان من الخردل.

ثم ملعقتان من البابريكا الحارة.

أيضا ملعقتان من بهارات الدجاج.

كذلك أربع ملاعق من الكاتشب.

ملح حسب الرغبة.

ثم كمية من الزيت للقلي.

خطوات وطريقة عمل الفراخ البانية

طريقة التتبيلة:

أولا يتم غسل صدور الدجاج جيدا وتقطع الى شرائح متساوية في السمك والحجم.

وضع البصل والثوم في وعاء كبير ثم وضع الملح والفلفل الأسود والبابريكا والبهارات والكاتشب وعصير البرتقال.

تقلب جميع المكونات بشكل جيد حتى تتجانس معا ثم إضافة شرائح صدور الدجاج الى التتبيلة وتقلب جيدا في التتبيلة.

وضع صدور الدجاج بالتتبيل في الثلاجة مدة لا تقل عن ثلاث ساعات حتى تتبل جيدا.

طريقة التسوية: