تعرفي على أسرار عمل بسكويت الكوكيز في البيت باستخدام مكونات اقتصادية وخطوات بسيطة

الكوكيز واحدة من الحلويات المقرمشة الشهيرة التي يعشقها الأطفال بشكل كبير ويستهلكونها بكميات كبيرة، وهي من الحلويات التي تصلح للتقديم في المناسبات المختلفة مثل أعياد الميلاد وحفلات الزفاف والتجمعات العائلية، وهي من الحلويات التي يمكن اعدادها بسهولة في البيت على عكس ما تتصوره بعض النساء، ولهذا سنتعرف سوياً من خلال مقال اليوم على طريقة عمل الكوكيز باستخدام مكونات اقتصادية وغير مكلفة، وذلك ضمن خدمة الوصفات التي نقدمها لكم بشكل يومي في إطار تغطيتنا الشاملة لكافة المواضيع التي يبحث عنها المتابعين الكرام.

مكونات طريقة عمل الكوكيز

نقدم لكم فيما يلي مكونات الكوكيز وطريقة عمله في البيت من خلال خطوات سهلة وبسيطة للغاية.

كوب من الزبدة غير المالحة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوبين من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السبرنكلز.

150 جرام من السكر (⅔ كوب).

طريقة الإعداد

قومي بخلط الزبدة مع السكر في وعاء عميق مع التقليب الجيد إلى أن يذوب السكر تماماً.

ثم أضيفي الدقيق والفانيليا واستمري في التقليب حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها جيداً.

قطعي العجينة على شكل قطع دائرية صغيرة الحجم.

احضري إناء مسطح ورشي عليه القليل من السكر ثم قومي بتقليب قطع الكوكيز فيه.

ادهني صينية الفرن من الداخل بالزيت النباتي ثم قومي برص قطع الكوكيز فيها مع مراعاة أن تتركي مسافة صغيرة بين كل قطعة وأخرى.

اضغطي على قطع البسكويت ببطن يدك برفق حتى تفرديها قليلاً.

ادخلي الصينية إلى الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي.

وبعد ذلك أخرجيها واتركيها بعض الوقت حتى تبرد ثم قدميها لأولادك بالهناء والشفاء.

مكونات عمل كوكيز الليمون

تتعدد أنواع الكوكيز كثيراً ومنها الكوكيز بالسكر والكوكيز بزبدة الفول السوداني والكوكيز بالليمون والذي يتم إعداده كالتالي.

كوب من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

بشر الليمون.

كوبين من الدقيق.

نصف كوب من عصير الليمون.

كوب من السكر.

طريقة تحضير كوكيز الليمون في البيت