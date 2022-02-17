حضري الشيش طاووق بكل اسرارة بسهولة في البيت

يعد الشيش طاووق من المشويات الشهيرة التى يعود أصله إلى المطبخ التركي، يتم تقديمها الشيش طاووق في المناسبات المختلفة والخاصة، وكما يتميز الشيش طاووق بمذاق اللذيذ الفريد التى لا يقاوم، نظراً إلى أنه يتم تحضيره بطرق مختلفة ‏كالشوي في الشواية الكهربائية أوفي الفرن أو في السياج على الفحم، ‏وحيث ‏ينال إعجاب الكثير من الأشخاص ويقبل على تناوله الكثير من الأشخاص‏، بالإضافة إلى أن يشتهر في تحضيره العديد من المطاعم، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الشيش طاووق بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات اقتصادية على طريقة المطاعم في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الشيش طاووق بكل سهولة

المكونات:

خمس قطع من صدور الدجاج المقطع إلى قطع صغيرة متوسطة الحجم .

نصف ملعقة صغيرة من قشر ليمون حامض مبشور.

ربع كوب من عصير اليمون الحامض .

عدد ثلاث فصوص من الثوم المهروس .

عدد خمس ملاعق كبيرة من زيت الزيتون .

عدد ست ملاعق كبيرة من لبن زبادي .

أثنين ملعقة كبيرة من خل أحمر .

أثنين ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض .

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا .

ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم .

طريقة التحضير :