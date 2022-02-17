نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري الشيش طاووق بكل اسرارة بسهولة في البيت في المقال التالي
عمر شويل - جدة حضري الشيش طاووق بكل اسرارة بسهولة في البيت - ثقفني
يعد الشيش طاووق من المشويات الشهيرة التى يعود أصله إلى المطبخ التركي، يتم تقديمها الشيش طاووق في المناسبات المختلفة والخاصة، وكما يتميز الشيش طاووق بمذاق اللذيذ الفريد التى لا يقاوم، نظراً إلى أنه يتم تحضيره بطرق مختلفة كالشوي في الشواية الكهربائية أوفي الفرن أو في السياج على الفحم، وحيث ينال إعجاب الكثير من الأشخاص ويقبل على تناوله الكثير من الأشخاص، بالإضافة إلى أن يشتهر في تحضيره العديد من المطاعم، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الشيش طاووق بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات اقتصادية على طريقة المطاعم في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الشيش طاووق بكل سهولة
المكونات:
- خمس قطع من صدور الدجاج المقطع إلى قطع صغيرة متوسطة الحجم.
- نصف ملعقة صغيرة من قشر ليمون حامض مبشور.
- ربع كوب من عصير اليمون الحامض.
- عدد ثلاث فصوص من الثوم المهروس.
- عدد خمس ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- عدد ست ملاعق كبيرة من لبن زبادي.
- أثنين ملعقة كبيرة من خل أحمر.
- أثنين ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم.
طريقة التحضير:
- اولاً يتم إحضار وعاء عميق مناسب ثم ضعي فيه ربع كوب من عصير الليمون الحامض مع نصف ملعقة صغيرة من قشر الليمون الحامض وثلاث فصوص من الثوم المهروس وست ملاعق كبيرة لبن الزبادي ويضاف إليهم خمس ملاعق كبيرة من زيت الزيتون مع أثنين ملعقة كبيرة من خل أحمر ثم يضاف إليهم ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم.
- ثانياً قومي بإضافة أثنين ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض مع نصف ملعقة صغيرة من البابريكا وملعقة صغيرة من ملح الطعام وبعد ذلك اخلطي جميع المكونات جيداً حتى نحصل على خليط متجانس مع بعضهم البعض ثم بعد ذلك ضعي صدور الدجاج في التتبيلة السابقة واخلطي المكونات حتى تتداخل مع بعضها البعض ثم قومي بإدخال الدجاج في التتبيلة إلى الثلاجة لمدة خمس ساعات تقريباً.
- ثالثاً بعد مرور الوقت قومي بإخراج صدور الدجاج من الثلاجة ثم وزعي قطع الدجاج في عيدان حديد بالتساوي ثم بعد ذلك قومي بوضع العيدان على الشواية مع التقليب من وقت إلى آخر حتى يتم نضج الشيش طاووق من الجهتين بعد ذلك اصبح الشيش طاووق جاهزاً للتقديم إلى أفراد أسرتك.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ