نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سهلة وبسيطة لعمل رموش الست اللذيذة مثل أشهر محلات الحلويات في المقال التالي
إن رموش الست من الحلويات المشهورة في العراق وسوريا وبالرغم من ذلك إلا أنها من الحلويات المحببة والمفضلة لدى المصريين أيضا وذلك لأنها تتميز بطعم لذيذ وناعم كما تتميز بشكل بيضاوي مميز وصغير، وطريقة تحضيرها ليس بالأمر الصعب بل إنها سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة لديك في المنزل، ولذلك يمكنكم التعرف على خطوات تحضيرها من خلال هذا المقال.
رموش الست من الحلويات الشعبية المعروفة في مصر، على الرغم انها من الحلويات الأساسية في بلاد الشام والعراق ولكن انتشرت في بلادنا بشكل كبير، والتي تتميز صغير حجمها، وطعمها المميز كما أن طريقة تحضيرها لا تحتاج إلى تكاليف عالية بل يتم ذلك بمكونات بسيطة، وفي خلال وقت محدود، لذلك سوف نعرض طريقة تحضيرها الان يمكنكم متابعتنا.
هناك العديد من الحلويات المميزة التي لها شكل وطعم مختلف، وتعتبر من أهم الحلويات التي يحبها الكثير ويتم شرائها من وقت لآخر خاصتًا في شهر رمضان الكريم، ومن أهم هذه الحلويات هي رموش الست اللذيذة، ولذلك سوف نتعرف معًا على طريقة عمل رموش الست في المنزل توفيرًا لشرائه من الخارج، وذلك بخطوات بسيطة وتكاليف بسيطة.
طريقة عمل رموش الست
يمكنك صنع رموش الست لأفراد أسرتك بكل سهولة ويسر بإتباع الخطوات الآتية:
مكونات عمل رموش الست:
- كوبان من الدقيق.
- نصف كوب من دقيق السميد.
- نصف كوب من السكر البودرة.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- نصف كوب من السمن.
- نصف كوب من جوز الهند الناعم.
- بيضتين بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقتان كبيرتان من اللبن البودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.
- رشة ملح.
- صفار بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف ملعقة كبيرة من الخل.
- ٢ ملعقة صغيرة من الحليب.
طريقة التحضير:
- أحضري مقلاة وضعيها على نار هادئة وضعي بداخلها اللبن البودر مع التقليب المستمر حتى الحصول على لون ذهبي.
- ارفعي المقلاة من على النار واستمري في التقليب حتى تبرد قليلاً حتى لا يحترق.
- بعد ذلك قومي بإحضار وعاء كبير لخلط المكونات السائلة معا وذلك بوضع الزيت والسمن مع التقليب بالمضرب اليدوي حتى يتم المزج جيداً ثم يتم وضع بيضة مع استمرار التقليب.
- يتم إضافة الفانيليا مع الاستمرار في التقليب جيداً.
- قومي بإحضار وعاء آخر وضعي بداخله الدقيق ودقيق السميد وجوز الهند الناعم والسكر البودر والبيكنج باودر.
- يتم تقليب المكونات جيداً معاً حتى تمتزج ثم يتم إضافة اللبن البودر المحمص ورشة ملح ثم التقليب مجدداً.
- الآن افرغي خليط المكونات السائلة في الوعاء وباستخدام يديك قومي بخلط المكونات جميعا حتى تحصلي على عجينة ذات قوام متماسك وناعم إلى حد ما.
- يتم تقطيع العجينة إلى قطع صغيرة ويمكنك صنعها بشكل دائري أو بيضاوي حسب الرغبة وتوضع في صينية كبيرة حتى تنتهي من كمية العجين كلها.
- وتدهن بالفرشاة بخليط من الحليب والخل وصفار بيضة.
- قومي بإشعال الفرن والشواية معا على درجة حرارة ١٨٠ مئوية وضعيها في الرف المتوسط حتى تمام النضج.
- يتم تحضير الشربات بوضع كوب ونصف من الماء مع كوب ونصف من السكر على النار مع اضافة نصف عصير ليمونة والغليان لمدة خمس دقائق.
- عند تمام نضج رموش الست يتم إخراجها من الفرن ضعي عليها الشربات الساخن مباشرة وتزيينها بالفستق الحلبي أو أي نوع تفضلينه من المكسرات.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ