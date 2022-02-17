طريقة سهلة وبسيطة لعمل رموش الست اللذيذة مثل أشهر محلات الحلويات

إن رموش الست من الحلويات المشهورة في العراق وسوريا وبالرغم من ذلك إلا أنها من الحلويات المحببة والمفضلة لدى المصريين أيضا وذلك لأنها تتميز بطعم لذيذ وناعم كما تتميز بشكل بيضاوي مميز وصغير، وطريقة تحضيرها ليس بالأمر الصعب بل إنها سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة لديك في المنزل، ولذلك يمكنكم التعرف على خطوات تحضيرها من خلال هذا المقال.

رموش الست من الحلويات الشعبية المعروفة في مصر، على الرغم انها من الحلويات الأساسية في بلاد الشام والعراق ولكن انتشرت في بلادنا بشكل كبير، والتي تتميز صغير حجمها، وطعمها المميز كما أن طريقة تحضيرها لا تحتاج إلى تكاليف عالية بل يتم ذلك بمكونات بسيطة، وفي خلال وقت محدود، لذلك سوف نعرض طريقة تحضيرها الان يمكنكم متابعتنا.

هناك العديد من الحلويات المميزة التي لها شكل وطعم مختلف، وتعتبر من أهم الحلويات التي يحبها الكثير ويتم شرائها من وقت لآخر خاصتًا في شهر رمضان الكريم، ومن أهم هذه الحلويات هي رموش الست اللذيذة، ولذلك سوف نتعرف معًا على طريقة عمل رموش الست في المنزل توفيرًا لشرائه من الخارج، وذلك بخطوات بسيطة وتكاليف بسيطة.

طريقة عمل رموش الست

يمكنك صنع رموش الست لأفراد أسرتك بكل سهولة ويسر بإتباع الخطوات الآتية:

مكونات عمل رموش الست:

كوبان من الدقيق.

نصف كوب من دقيق السميد.

نصف كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من السمن.

نصف كوب من جوز الهند الناعم.

بيضتين بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقتان كبيرتان من اللبن البودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

رشة ملح.

صفار بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة كبيرة من الخل.

٢ ملعقة صغيرة من الحليب.

طريقة التحضير: