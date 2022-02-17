نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل مكون سيجعل اللحم ينضج سريعاً ضعيه في مياه السلق وستنضج في أسرع وقت ممكن في المقال التالي
كثير من السيدات تبحث عن مكون سيجعل اللحم ينضج سريعا، حيث تتعدد أنواع اللحم ومنها ما يحتاج لوقت قليل لنضجه، وهناك أنواع أخرى تحتاج إلى وقت أكبر لضمان نضجها وتسويتها بشكل صحيح، وتوجد بعض المكونات السحرية التي تعجل من نضوج اللحم والتي يجهلها الكثير منا، من خلال هذا المقال سنتعرف على بعض من تلك المكونات السحرية الفعالة، تابعونا لمعرفة المزيد.
مكون سيجعل اللحم ينضج سريعا
توجد مجموعة من الأسرار الصغيرة التي تعتمدها كثير من ربات البيوت، ومن أبرزها إضافة مكون ما يجعل اللحم ينضج سريعا، ولك كالتالي:
- يتم وضع مقدار ملعقتين من السكر على اللحم قبل تسويته، حيث يساعد على نضجه بشكل سريع.
- يلجأ البعض أحيانا إلى وضع نواة البلح داخل المياه، حيث يعجل من عملية التسوية ويقلل من الوقت اللازم انصح اللحم.
- كثير من الأشخاص يلجأون إلى وضع كمية صغيرة من بيكربونات الصوديوم، حيث يعمل على تعجيل عملية التسوية خلال مدة قصيرة.
- إضافة الخل تجعل اللحم ينضج سريعا بالإضافة إلى المحافظة على شكل قطعة اللحم، وذلك بإضافة ملعقة منه على المياه التي يوضع بها اللحم لسلقه.
نصائح عند تسوية اللحم
هناك عدد من النصائح التي يلزم اتباعها عند تسوية اللحوم، تجعل نضجه يتم خلال مدة قصيرة، والتي تتمثل في الآتي:
- بداية يجب التنبيه على أن المدة اللازمة لنضج اللحم تختلف باختلاف طريقة تقطيعه، فكلما كانت القطع صغيرة كلما نضج سريعا.
- في حال سلق اللحوم يجب أن تصل كمية المياه التي سيتم وضع اللحم داخلها إلى مرحلة الغليان.
- يوضع اللحم داخلها بعد تقطيعه إلى أجزاء مناسبة ليست كبيرة للغاية أو صغيرة جدا.
- يجب الإشارة إلى أن اللحم المجمد يحتاج إلى مدة أطول للنضج عن اللحوم الطازجة.
- بالنسبة للحم المفروم يفضل عدم وضع الملح أو أي نوع من التوابل قبل تلون الكمية المراد طهيها كاملة.
- يجب الانتظار قليلا وعدم وضع ملح الطعام في بداية عملية السلق، لأنه يؤخر من عملية نضج اللحم ويجعله يستغرق مدة أطول، كما أنه يعمل على زيادة صلابة اللحم.
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