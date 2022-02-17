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عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتحضير كيكة الشوكولاتة الاقتصادية واللذيذة بقوامها الهش و الخفيف - ثقفني
طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة الاقتصادية هذا ما سأقدمه لكم، هناك العديد من أنواع الكيك التي يمكن أن تقومي بتحضيرها و بنكهات مختلفة بالحليب الساخن و الفانيليا و القرفة وغيرها من الأنواع، ومن أكثر أنواع الكيك اللذيذة و الخفيفة التي يفضلها الأطفال و الكبار هي كيكة الشوكولاتة، وسنقدم لكم طريقة سهلة و اقتصادية جدًا لتحضيرها من المنزل فهي لعشاق الشوكولاتة و الكيك بعد الآن لن تقومي بشراء الكيك و الجاتوه من الحلواني.
مقادير كيكة الشوكولاتة الاقتصادية
الكيك من الحلويات الخفيفة و الغير مكلفة لأنه يتكون من مكونات بسيطة، وكذلك كيكة الشوكولاتة، المكونات هي:
- 2 حبة من البيض.
- كوب من السكر.
- 2 كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- 2 ملاعق كبيرة من الماء الساخن.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- باكيت من الفانيليا.
- نصف كوب من الحليب
- 2 ملعقة ونصف من الكاكاو الخام.
- رشة من الملح.
- باكيت من البيكنج بودر.
لسقي الكيك
- نصف كوب من الحليب.
- ربع ملعقة صغيرة من القهوة.
التزيين
- ربع كوب من الشوكولاتة المبشورة.
طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة الاقتصادي
- في البداية نقوم بتسخين الفرن قبل وضع قالب الكيك بداخله.
- بعد ذلك نأتي ببوله كبيرة ونضع البيض و الفانيليا و الخل و نقوم بضرب المكونات مع بعضهم حتى يبدأ البيض ان يتغير لونه.
- ثم نضيف السكر و نقوم بضربه مع السكر لمدة لا تقل عن 3 دقائق هذه الخطوة مهمة في ارتفاع الكيك.
- نضيف ملعقة الماء الدافئ نع الاستمرار في الخفق و ضرب المكونات مع بعضها.
- بعد ذلك نقوم بوضع الحليب و الزيت ونخلطهم بشكل جيد مع المكونات.
- نقوم بتقليب الدقيق و الكاكاو و الملح و البيكنج بودر مع بعضهم.
- نضيف خليط الدقيق على السوائل مع التقليب حتى يمتزجا المكونات ويختفي أثر الدقيق.
- نأتي بقالب الكيك أو الصينية ونقوم بتوزيع القليل من الزيت داخل القالب مع توزيع رشة من الدقيق.
- نسكب خليط كيكة الشوكولاتة الاقتصادية في القالب ونقوم بتسوية الوجه.
- نضعه في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 35 دقيقة حتى يتم تسويتها.
- نغلق الفرن و لا نقوم باخراجها على الفور لكي لا تهبط.
- نخلط نصف كوب من الحليب مع القهوة جيدًا.
- نقوم بإخراجها من الفرن ونتركها حتى تهدأ قليلاً بالفرشاة نقوم بتسقيه الكيك بخليط الحليب.
- بعد ذلك توزع الشوكولاتة المبشورة على كيكة الشوكولاتة الاقتصادية ثم تقطع وتقدم للطعام بالصحة والهنا.
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