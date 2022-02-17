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أسهل طريقة لتحضير كيكة الشوكولاتة الاقتصادية واللذيذة بقوامها الهش و الخفيف

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عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتحضير كيكة الشوكولاتة الاقتصادية واللذيذة بقوامها الهش و الخفيف - ثقفني

طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة الاقتصادية هذا ما سأقدمه لكم، هناك العديد من أنواع الكيك التي يمكن أن تقومي بتحضيرها و بنكهات مختلفة بالحليب الساخن و الفانيليا و القرفة وغيرها من الأنواع، ومن أكثر أنواع الكيك اللذيذة و الخفيفة التي يفضلها الأطفال و الكبار هي كيكة الشوكولاتة، وسنقدم لكم طريقة سهلة و اقتصادية جدًا لتحضيرها من المنزل فهي لعشاق الشوكولاتة و الكيك بعد الآن لن تقومي بشراء الكيك و الجاتوه من الحلواني.

مقادير كيكة الشوكولاتة الاقتصادية

الكيك من الحلويات الخفيفة و الغير مكلفة لأنه يتكون من مكونات بسيطة، وكذلك كيكة الشوكولاتة، المكونات هي:

  • 2 حبة من البيض.
  • كوب من السكر.
  • 2 كوب من الدقيق.
  • ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
  • 2 ملاعق كبيرة من الماء الساخن.
  • نصف كوب من الزيت النباتي.
  • باكيت من الفانيليا.
  • نصف كوب من الحليب
  • 2 ملعقة ونصف من الكاكاو الخام.
  • رشة من الملح.
  • باكيت من البيكنج بودر.
    لسقي الكيك
  • نصف كوب من الحليب.
  • ربع ملعقة صغيرة من القهوة.

التزيين

  • ربع كوب من الشوكولاتة المبشورة.

طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة الاقتصادي

  • في البداية نقوم بتسخين الفرن قبل وضع قالب الكيك بداخله.
  • بعد ذلك نأتي ببوله كبيرة ونضع البيض و الفانيليا و الخل و نقوم بضرب المكونات مع بعضهم حتى يبدأ البيض ان يتغير لونه.
  • ثم نضيف السكر و نقوم بضربه مع السكر لمدة لا تقل عن 3 دقائق هذه الخطوة مهمة في ارتفاع الكيك.
  • نضيف ملعقة الماء الدافئ نع الاستمرار في الخفق و ضرب المكونات مع بعضها.
  • بعد ذلك نقوم بوضع الحليب و الزيت ونخلطهم بشكل جيد مع المكونات.
  • نقوم بتقليب الدقيق و الكاكاو و الملح و البيكنج بودر مع بعضهم.
  • نضيف خليط الدقيق على السوائل مع التقليب حتى يمتزجا المكونات ويختفي أثر الدقيق.
  • نأتي بقالب الكيك أو الصينية ونقوم بتوزيع القليل من الزيت داخل القالب مع توزيع رشة من الدقيق.
  • نسكب خليط كيكة الشوكولاتة الاقتصادية في القالب ونقوم بتسوية الوجه.
  • نضعه في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 35 دقيقة حتى يتم تسويتها.
  • نغلق الفرن و لا نقوم باخراجها على الفور لكي لا تهبط.
  • نخلط نصف كوب من الحليب مع القهوة جيدًا.
  • نقوم بإخراجها من الفرن ونتركها حتى تهدأ قليلاً بالفرشاة نقوم بتسقيه الكيك بخليط الحليب.
  • بعد ذلك توزع الشوكولاتة المبشورة على كيكة الشوكولاتة الاقتصادية ثم تقطع وتقدم للطعام بالصحة والهنا.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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