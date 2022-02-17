مكون رائع لنجاح الكب كيك في المنزل بسهولة سيجعله هش جداً وطري من الداخل لا عجين به

يعد الكب كيك من أجمل الأطعمة التي يحب تناولها الكبار والصغار، لذلك عليك معرفة أفضل مكون رائع لنجاح الكب كيك، حيث أنه يعد من الاختيار الأفضل في الكثير من المناسبات والحفلات لصغر حجمه وسهولة تزيينه، فهو إلى ذلك من أكثر الحلويات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها في المنزل والمفضلة بمكونات بسيطة جداً لأطفالك والاستمتاع بطعمها الرائع.

أفضل مكون رائع لنجاح الكب كيك

إذا كنت ترغب في تحضير أجمل كب كيك ناجح ولذيذ أفضل من ذلك المجهز في محلات الحلوى فعليك باتباع هذه الإرشادات والنصائح واستخدام أهم مكون رائع لنجاح الكب كيك:

أولاً يجب أن تختار الدقيق المستخدم لتحضير الكب كيك بعناية شديدة، إذ أنك بحاجة لاختيار نوع دقيق متعدد الاستخدامات. أيضاً لا بد من التأكد من صحة وصلاحية كافة المكونات التي ستستخدمها في تحضير الكب كيك. من أكثر الخطوات أهمية للحصول على حلوى الكب كيك اللذيذة أت تقوم بإشعال الفرن قبل تحضير الوصفة. حتى لا تفسد وصفة الكب كيك لابد أن تكون كافة المكونات المستخدمة في هذه الوصفة درجة حرارتها عادية.

الكب كيك بالنوتيلا

تعد حلوى الكب كيك بالنوتيلا من أكثر الوصفات التي نالت إعجاب الكبار والصغار فهناك الكثير من عشاق شكولاتة النوتيلا اللذيذة، ولتحضير هذه الوصفة عليك بالقيام بالخطوات التالية:

مكونات الكب كيك بالنوتيلا

3 بيضات.

¼ ملعقة صغيرة ملح، وهذا هو المكون الرائع.

½ ملعقة كبيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة ونصف بكينج باودر.

¼ كوب حليب سائل.

¼ كوب سكر ناعم.

½ كوب زبدة.

كوب ونصف دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.

طريقة تحضير الكب كيك بالنوتيلا