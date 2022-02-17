نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عجينة مورقة وطعم لذيذ”.. طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل بعجينة سهلة وبسيطة وطعم زي برا بالضبط في المقال التالي
عمر شويل - جدة ظهرت الكثير من الحلويات الجديدة سواء الشرقية أو الغربية لكن يظل الفطير المشلتت له مكانة خاصة عند جميع الأشخاص ولا يمكن الاستغناء عنه، لذلك يبحثون السيدات عن أفضل طريقة يمكن من خلالها الحصول على أشهى والذ فطير مشلتت وهنا سنوضح طريقة عمل الفطير المشلتت بكل سهولة وفي أسرع وقت ممكن وبأقل المقادير.
يوجد بعض الاكلات المصرية الريفية التي تعتبر من أهم الأكلات المعروفة في مصر، ومن أهم هذه الاكلات هو الفطير المشلتت اللذيذ الذي يتم تناوله وشرائه لعمل وجبة إفطار مميزة ولذيذة يحبها الكثير من الناس، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل الفطير المشلتت حتى يتم تجهيزه في المنزل بخطوات بسيطة ومحدودة.
الفطير المشلتت من أهم الأطعمة اللذيذة المميزة التي يحبها الناس ولها شعبيتها من قديم الزمان، وهو إحدى الأكلات الريفية الاصلية، ويتم تناول الفطير المشلتت في الغالب في وجبة الإفطار مع العديد من الأطعمة الأخرى مثل الجبنة المش، والعسل الاسمر والقشطة، وسوف نعرض لكم الان طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل بخطوات بسيطة، ليصبح بنفس طعم وشكل الفلاحي اللذيذ.
الفطير المشلتت من الاكلات القديمة المصرية التي تعتبر من أبرز وأشهر الأكلات التي يحبها جميع الناس، ولذلك يتم شرائه بشكل دائم من المحلات، على رغم أن تحضير الفطير في المنزل أفضل ويصبح طعمه رائع مثل الفلاحي، وبمواد طبيعية وامنه، والان يمكنك من خلال متابعة المقال التعرف على طريقة تحضيره بكل سهولة.
طريقة عمل الفطير المشلتت
للحصول على الذ فطير مشلتت و مثل فطير المحلات لابد من وضع المقادير بشكل دقيق واتباع الخطوات التالية بطريقة صحيحة
مكونات عمل الفطير المشلتت
- كيلو واحد من الدقيق الأبيض.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- رشة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من السمن البلدي.
- ماء حسب الحاجة.
طريقة التحضير
- نضع السكر والملح والبيكنج بودر على الدقيق ونقلبهم مع بعض جيدًا.
- نبدأ في وضع الماء الدافئ على الدقيق تدريجيًا أثناء العجن.
- نستمر في العجن لمدة لا تقل عن عشرة دقائق حتى تصبح العجينة لها قوام لين.
- يتم وضع الزيت على العجينة حتى تغلف به بالكامل.
- تغطى العجينة وتترك لمدة تتراوح من ساعة إلى ساعتين.
- نأخذ العجينة ونفردها على سطح نظيف وجاف ولابد من وضع الدقيق على السطح قبل فرد العجينة عليه حتى لا تلتصق العجينة به.
- نضع السمنة في إناء ونضعها على النار حتى تذوب تمامًا وتصبح سائلة.
- نبدأ في فرد العجينة باستخدام النشابة مع شدها على أطراف السطح.
- نحاول فرد العجينة بأقصى حد حتى تصبح العجينة شفافة.
- نبدأ في ثني الفطيرة لكن لابد من وضع السمنة على الفطيرة قبل ثنيها حتى تكون طبقات فوق بعضها.
- تثنى العجينة من الأعلى والأسفل ومن اليسار واليمين حتى تصل إلى أن تأخذ الشكل الكروي.
- تترك العجينة مرة أخرى ترتاح حوالي نصف ساعة أو ساعة.
- يتم إحضار صينية الفرن وتدهن بالزيت حتى لا تلتصق الفطيرة في الصينية.
- تفرد العجينة وتوضع في صينية الفرن وتدخل الفرن على درجة حرارة عالية.
- يجب إشعال الفرن قبل دخول الصينية بحوالي عشر دقائق حتى يكون ساخن جدًا.
- تترك الصينية حوالي ربع ساعة حتى تنضج ويتم إخراجها من الفرن.
- ترش الفطيرة ببخاخ ماء فاتر ويوضع عليها فوطة جافة.
- تترك الفطيرة حتى تبرد وبذلك تكون جاهزة للتقديم.