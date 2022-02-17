حتي لو إيدك سوداء كالفحم بملعقة نشا تبيض وتفتيح اليدين والتخلص من سواد المفاصل من أول استعمال

تبيض اليدين والرجلين ملعقة نشا مهما كان السواد ، هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتفتيح البشرة وتبيض بها و التخلص من البقع الداكنة الموجودة ولكن هناك بعض المناطق الحساسة مناطق الجسم مثل القدمين والركبة ‏يكون من الصعب التخلص من السواد المحيط بهذه المناطق ذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض الخلطات الطبيعية التي تساعد على تبييض هذه المناطق بشكل عميق والتخلص من السواد الموجود فيها وهذه المناطق يقول لها لون غامق بسبب تراكم الجلد الميت عليها وسنتحدث من ‏خلال هذا المقال عن اكثر من طريقة يمكن من خلالها التخلص من سواد المناطق الداكنة.

تبيض اليدين والرجلين ملعقة نشا مهما كان السواد باستخدام الزبادي

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فيما يلي سنتحدث عن أحد طرق تبيض البشرة باستخدام ملعقة نشا وهي طريقة الزبادي وسنتحدث عن طريقة استخدام هذه الوصفة:

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نحضر ملعقة ونصف ملعقة نشا نضيف لها ‫1\2‬ كوب من عصير الليمون مع علبة كبيرة من الزبادي بعد ذلك يتم تحريك هذه المكونات معا حتى تمتزج بشكل جيد ونترك لمدة ‫1\2‬ ساعة تقريبا‬‬

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‏ يتم توزيع هذه المكونات على الأماكن التي تحتوي على البقع الداكنة في الجسم ونترك الخليط على هذه الأماكن لمدة ‫1\4‬ ساعة.‬

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‏ بعد ذلك يتم غسل هذه المناطق جيدا وتكرار هذه الوصفة بشكل أسبوعي حتى نحصل على نتيجة فعاله.

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طريقة تبييض الجسم باستخدام ملعقة نشا وبطاطس

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة الثانية التي يمكن استخدامها للتخلص من البقع السوداء التي تكون موجودة في الجسم وهذه الطريقة هي طريقة ملعقة نشا وبطاطس:

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نحضر وعاء صغير نضع فيه ملعقة نشا ونظيف لها ملعقة من الحليب البودرة مع ملعقة من عصير الليمون ونبدأ في تحريك هذه المكونات .

بعد ذلك نحضر حبة متوسطة الحجم من البطاطس ونقوم بتقطيع هذه الحبة إلى شرائح بسيطة.

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بعد ذلك نحضر حبة متوسطة الحجم من البطاطس ونقوم بتقطيع هذه الحبة إلى شرائح بسيطة. ‏ بعد ذلك نحضر شريحة البطاطس نضع عليها بعض هذه المكونات ونبدأ في تدليك المنطقة التي تحتوي على البقع الداكنة بشرائح البطاطس.

بعد ذلك يتم استخدام ملعقة من ماء الورد وتحريكها على البشر حتى تعمل على إغلاق المسام جيد

وصفة زيت الخروع والنشا لتبييض البشرة

قد وجدت لكي الحل سيدتي التخلص من مشاكل بشرتك التي تعاني منها واصبح القضاء عليها في بيتك باستخدام ، زيت الخروع الرائع يساهم بصورة كبيرة في القضاء على تجاعيد بشرتك والتخلص من سواد السنين بمكن عمل هذه الوصغة باستخدام ملعقتين مو الخروع مع ملعقتين من النشاء واضيفي القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون وضعيه وهذا يساعد في التخلص من معاناة سواد البشرة