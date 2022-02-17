أسهل طريقة لتحضير المكرونة بالبشاميل بالخطوات الصحيحة بقوام متماسك مثل المطاعم

المكرونة بالبشاميل من أهم و أكثر الوجبات الشهية جداً و اللذيذة والمحببة عند كافة الأعمار، و لكن هناك بعض الأمهات التي لا يمكنها أن تقوم بتحضيرها بالشكل المظبوط مثل المطاعم، لهذا يتساءلون دائما عن أسرار تحضير المكرونة بالبشاميل وسر تحضير صوص البشاميل الأبيض لكي يحصلون على القوام الكريمي و الطعم المميز مثل القشطة، وسنقدم لكم الخطوات المضبوطة لتحضير أحلى وأطعم صينية مكرونة بالبشاميل مثل المطاعم واحلى.

مقادير المكرونة بالبشاميل

كيلو من المكرونة الأصابع الصغيرة.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حشو اللحم المفروم

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

حبة كبيرة من البصل المفرومة.

2 فص من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.

صلصة البشاميل

6 ملعقة كبيرة من الزيت.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

6 ملعقة كبيرة من الدقيق.

3 كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل

في البداية نقوم بسلق المكرونة بالبشاميل نضع إناء على النار ونملئ منتصفه بالماء حتى يغلى.

ثم نقوم بإضافة المكرونة الأصابع في الماء تسلق لمدة 15 دقائق حتى تأخذ ¾ تسوية.

بعد ذلك نصفي المكرونة ونقلب عليها نصف ملعقة من الملح وربع ملعقة من الفلفل الأسود.

نقوم بوضع طاسة على النار ونضيف الزيت و نتركه حتى يسخن ثم نضيف البصل المفروم.

نشوح البصل حتى يذبل ويبدأ يأخذ لون نضيف اللحم المفروم و الفلفل الأسود و البهارات و الكزبرة و الثوم المفروم ونقلبهم جيدًا مع بعضهم حتى تأخذ اللحمة لون بني.

بعد ذلك نقوم بإضافة الصلصة ونقلبها مع بعضهم ونهدأ النار تماما حتى تتسبك و تتشرب السوائل.

طريقة تحضير صوص البشاميل