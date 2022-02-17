نجوم مصرية كيكة الزبادي اللذيذة في الخلاط الكهربائي وبمكونات موجودة في مطبخك

كيكة الزبادي، قد نرغب في بعض الأوقات في تحضير ركيكة في المنزل، ولكن قد لا نجد بعض المكونات لها، أو نجد صعوبة في تنفيذ خطوات إعدادها، لذلك ومن خلال السطور القادة سنتعرف على أسهل طريقة للكيكة يمكن تحضيرها بسرعة وبمكونات متوفرة في كل منزل، وبوصفة مضمونة ومجربة وبطعم رائع.

مكونات كيكة الزبادي

3 كوب دقيق فاخر أو متعدد الاستعمال

3 معالق صغيرة بكينج بودر

رشة ملح

5 بيضات

معلقة صغيرة فانيليا

معلقة صغيرة خل

بشر ليمونة

كوب ونصف سكر

كوب زيت

كوب زبادي بحرارة الغرفة.

طريقة إعداد كيكة الزبادي